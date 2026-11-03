Por Manuel Gomez

Actualmente, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunos optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otros incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. De hecho, los deportistas suelen seguir un régimen alimenticio estricto para alcanzar sus objetivos y mantener un buen rendimiento durante los entrenamientos. Este es el caso del brasileño Vinícius Jr., quien reveló que suele desayunar pan con tortilla revuelta y que, por las mañanas, solo bebe agua. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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