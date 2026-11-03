Actualmente, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunos optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otros incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. De hecho, los deportistas suelen seguir un régimen alimenticio estricto para alcanzar sus objetivos y mantener un buen rendimiento durante los entrenamientos. Este es el caso del brasileño Vinícius Jr., quien reveló que suele desayunar pan con tortilla revuelta y que, por las mañanas, solo bebe agua. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ES EL DESAYUNO ESTRICTO DE VINICIUS JR.?

En una entrevista para CazéTV, Vinicius Jr. compartió algunos detalles de su rutina antes de entrenar con el Real Madrid. De acuerdo explicó el futbolista brasileño, suele desayunar pan con tortilla y beber únicamente agua por las mañanas. Además, realiza ejercicios en el gimnasio para preparar su cuerpo antes de comenzar los estrictos entrenamientos del conjunto español.

Si bien la alimentación del delantero responde a una rutina habitual entre los futbolistas, que suelen optar por desayunos ligeros antes de entrenar, el popular ‘Vini Jr.’ reconoció que suele sentir hambre después de cenar. Asimismo, contó que antes de los partidos acostumbra consumir açaí, un postre tradicional de Brasil cuya textura es similar a la de un helado, pero más saludable, conforme comparte el Heraldo.

¿QUÉ DICEN LOS ENTRENADORES SOBRE EL CONSUMO DEL YOGUR GRIEGO Y LOS EJERCICIOS?

De acuerdo con la nutricionista y entrenadora Katie Hake, el yogur estilo griego aporta entre 15 y 20 gramos de proteína por envase individual, un nutriente esencial para reparar los tejidos y mantener la masa muscular. Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que los adultos necesitan consumir alrededor de 0,83 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Además, sostiene que este alimento contiene los nueve aminoácidos esenciales y proteínas que se absorben a diferentes velocidades.

Así, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), la alimentación y el ejercicio son fundamentales para mantener la salud muscular. Por ello, recomienda entrenar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana. De hecho, el yogur rico en proteínas es una alternativa práctica para complementar la alimentación, aunque no reemplaza una dieta equilibrada ni la actividad física. Asimismo, aporta calcio, un mineral esencial para la salud ósea y la contracción muscular, mientras que la vitamina D contribuye a su absorción, conforme comparte Infobae.