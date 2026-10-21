Con el paso de los años, mantener un peso saludable y encontrar tiempo para hacer ejercicio puede convertirse en un desafío para muchas personas. Frente a esta situación, las redes sociales se han convertido en un espacio donde se difunden rutinas sencillas que prometen mejorar el bienestar físico sin exigir entrenamientos agotadores. Una de ellas es el método 30-30-30, una propuesta que ha ganado popularidad en TikTok por combinar alimentación y actividad física durante las primeras horas del día. Sus seguidores destacan que puede contribuir a controlar el peso y establecer hábitos duraderos, aunque no representa una solución infalible ni garantiza los mismos resultados para todos. Conoce en qué consiste esta práctica, cómo se relaciona con el consumo de proteínas y qué debes tener en cuenta antes de incorporarla a tu rutina.

¿EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO 30-30-30?

Esta tendencia propone organizar la mañana siguiendo tres indicaciones. Primero, se deben consumir 30 gramos de proteína durante los 30 minutos posteriores a despertarse. Después, la rutina continúa con 30 minuots de ejercicio cardiovascular a un ritmo suave o moderado.

Quienes recomiendan esta fórmula sostienen que puede facilitar la pérdida de peso y ayudar a conservar la musculatura. También consideran que, al ser fácil de recordar y aplicar, resulta más sencillo mantenerla con regularidad. Sin embargo, su popularidad en redes sociales no significa que funcione igual para todas las personas.

¿CUÁNTA PROTEÍNA NECESITA EL ORGANISMO?

Las proteínas cumplen funciones esenciales en el cuerpo, pues participan en la reparación de tejidos y la recuperación celular. Su consumo también es importante cuando una persona busca reducir su peso, ya que una alimentación rica en proteínas puede ayudar a preservar la masa muscular durante ese proceso.

La cantidad adecuada depende de factores como el nivel de actividad física. Como referencia, el consumo diario puede situarse entre 1,2 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Sin embargo, las necesidades varían según cada persona, por lo que los 30 gramos propuestos por el método no son una cantidad universal.

¿ES MEJOR HACER CARDIO POR LA MAÑANA?

Realizar actividad física al comenzar el día puede ser una alternativa beneficiosa para quienes desean incorporar movimiento a su rutina. Algunas investigaciones han encontrado asociaciones entre el ejercicio cardiovascular matutino y resultados favorables para la salud, incluidos factores relacionados con la obesidad y la diabetes tipo 2.

No obstante, esto no demuestra que entrenar temprano sea necesariamente superior para todo el mundo. La mejor hora para ejercitarse es aquella que se adapta a las circunstancias, preferencias y posibilidades de cada persona, permitiéndole mantener la actividad con constancia.

/ Arnaldo Moreno

¿QUÉ EJERCICIOS SE PUEDEN REALIZAR?

La propuesta recomienda actividades continuas de intensidad baja o moderada, conocidas como ejercicios de estado estacionario. Caminar a paso ligero o trotar suavemente durante media hora son algunas alternativas.

Por su sencillez, esta rutina puede ayudar a incorporar hábitos saludables a la vida cotidiana. Sin embargo, no garantiza adelgazar, pues los resultados también dependen de la alimentación, la constancia y las necesidades individuales, según informa la plataforma El Economista.

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