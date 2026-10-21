El ejercicio 30-30-30 que hombres y mujeres de 40 años a más ya han empezado a practicar: ayuda a perder peso de forma constante y sostenible, según video viral en Tiktok | Foto: Magnific
El ejercicio 30-30-30 que hombres y mujeres de 40 años a más ya han empezado a practicar: ayuda a perder peso de forma constante y sostenible, según video viral en Tiktok | Foto: Magnific
Por José Templo

Con el paso de los años, mantener un peso saludable y encontrar tiempo para hacer ejercicio puede convertirse en un desafío para muchas personas. Frente a esta situación, las redes sociales se han convertido en un espacio donde se difunden rutinas sencillas que prometen mejorar el bienestar físico sin exigir entrenamientos agotadores. Una de ellas es el método 30-30-30, una propuesta que ha ganado popularidad en TikTok por combinar alimentación y actividad física durante las primeras horas del día. Sus seguidores destacan que puede contribuir a controlar el peso y establecer hábitos duraderos, aunque no representa una solución infalible ni garantiza los mismos resultados para todos. Conoce en qué consiste esta práctica, cómo se relaciona con el consumo de proteínas y qué debes tener en cuenta antes de incorporarla a tu rutina.

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