Por Redacción EC

Un granito inesperado antes de una reunión importante, una nueva imperfección después de varios días complicados o un brote que parece no desaparecer pese a los cuidados diarios. Para muchas personas, convivir con el acné es una experiencia que va más allá de mirarse al espejo. Las lesiones pueden causar molestias, dejar cicatrices y generar inseguridad, incluso en quienes dejaron atrás la adolescencia hace muchos años. Y aunque suele relacionarse con los cambios hormonales propios de la juventud, este problema también acompaña a numerosos adultos. El llamado acné adulto se ha convertido en una preocupación frecuente, especialmente entre las mujeres. A diferencia de los brotes juveniles, puede manifestarse con lesiones profundas, sensibles y persistentes que requieren una atención particular. El dermatólogo Ricardo Moreno Borque, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, explicó a la agencia EFE que reconocer sus características es fundamental para evitar que el problema avance y encontrar una alternativa terapéutica adecuada.

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