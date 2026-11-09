Un granito inesperado antes de una reunión importante, una nueva imperfección después de varios días complicados o un brote que parece no desaparecer pese a los cuidados diarios. Para muchas personas, convivir con el acné es una experiencia que va más allá de mirarse al espejo. Las lesiones pueden causar molestias, dejar cicatrices y generar inseguridad, incluso en quienes dejaron atrás la adolescencia hace muchos años. Y aunque suele relacionarse con los cambios hormonales propios de la juventud, este problema también acompaña a numerosos adultos. El llamado acné adulto se ha convertido en una preocupación frecuente, especialmente entre las mujeres. A diferencia de los brotes juveniles, puede manifestarse con lesiones profundas, sensibles y persistentes que requieren una atención particular. El dermatólogo Ricardo Moreno Borque, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, explicó a la agencia EFE que reconocer sus características es fundamental para evitar que el problema avance y encontrar una alternativa terapéutica adecuada.

El acné no siempre desaparece después de la adolescencia

Cumplir 20, 30 o incluso 40 años no significa necesariamente despedirse de las imperfecciones. En la edad adulta, los brotes pueden concentrarse en la parte inferior del rostro, sobre todo alrededor de la mandíbula, una región que los especialistas identifican como la zona de la U. Esta distribución es una de las particularidades que permiten distinguirlo de las manifestaciones habituales durante la adolescencia.

Tampoco se trata únicamente de pequeños puntos sobre la superficie de la piel. En algunos pacientes aparecen protuberancias inflamadas, lesiones profundas que provocan dolor y puntos negros o blancos que permanecen durante largos periodos. Moreno Borque advierte sobre la complejidad de estos casos y señala: “Las lesiones recalcitrantes son más difíciles de tratar que las de adolescentes”. Por esa razón, postergar una evaluación dermatológica puede prolongar el malestar y favorecer la aparición de marcas.

¿El estrés puede provocar más granos en el rostro?

Una discusión, las preocupaciones laborales o una temporada de poco descanso pueden reflejarse de distintas maneras en el organismo. La piel tampoco es ajena a esos cambios. Sin embargo, atribuir cada imperfección a una situación emocional sería una interpretación equivocada. El especialista Ricardo Moreno Borque hace una precisión importante sobre esta relación: “No es que te provoque ese acné, sino que puede empeorarlo o mejorarlo”.

Su explicación permite entender que el estrés no debe considerarse una causa única del problema, pero sí un elemento que puede modificar su evolución. En otras palabras, una persona que ya presenta predisposición a desarrollar acné podría experimentar cambios en sus brotes cuando atraviesa periodos emocionalmente exigentes. Por ello, observar las circunstancias en las que aparecen las lesiones también puede aportar información útil durante una consulta médica.

Cortisol, grasa e inflamación: ¿qué sucede cuando estamos estresados?

La dermatóloga Ana Molina también ha abordado este fenómeno y ha advertido sobre el impacto que puede tener la tensión emocional en la salud. En sus publicaciones en redes sociales, la especialista ha descrito el estrés como “una pandemia silenciosa”. Su explicación apunta a los cambios que experimenta el cuerpo cuando permanece sometido a situaciones de presión durante demasiado tiempo.

Uno de los protagonistas de este proceso es el cortisol, una hormona cuya producción puede aumentar ante situaciones estresantes. Según explica Molina, estos cambios pueden favorecer una mayor actividad de las glándulas sebáceas y potenciar los procesos inflamatorios. La dermatóloga resume este efecto con una descripción muy gráfica: “Cuando estás estresado, tu cuerpo produce más cortisol, y eso puede desatar una tormenta en tu piel: más grasa, más inflamación y más granos”.

¿Cómo tratar el acné adulto y evitar que deje marcas?

Aunque los brotes puedan convertirse en una fuente constante de frustración, no significa que deban aceptarse como algo inevitable. La valoración de un dermatólogo permite identificar el tipo de lesiones, determinar qué factores podrían estar interviniendo y establecer un tratamiento de acuerdo con las necesidades de cada paciente. El doctor Moreno Borque recuerda que actualmente existe una amplia variedad de opciones terapéuticas para abordar esta afección.

El cuidado de la piel también debe contemplar aspectos que suelen quedar en segundo plano, como el descanso y el bienestar emocional. Mantener hábitos saludables puede contribuir al equilibrio general del organismo, aunque no sustituye el tratamiento médico cuando existe acné persistente. Al final, entender lo que ocurre en el rostro permite dejar de culparse por cada nuevo brote y buscar soluciones con información, paciencia y acompañamiento profesional.