André Carrillo y Christian Cueva se encuentran en el ojo de la tormenta mediática tras ser vistos festejando en una discoteca luego de que la selección peruana fuera eliminada de la Copa América 2024. Diversos periodistas y personalidades del fútbol peruano criticaron las acciones de los futbolistas, como es el caso de un exentrenador de la ‘Bicolor’, que solicitó públicamente que ambos jugadores sean excluidos de por vida de las convocatorias nacionales. A continuación, te contamos de quién se trata y qué dijo exactamente.

¿QUIÉN ES EL EXTÉCNICO DE LA SELECCIÓN PERUANA QUE PIDIÓ LA EXCLUSIÓN DE CUEVA Y CARRILLO DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Según informa la plataforma Fútbol Peruano, la persona que ha pedido la exclusión permanente de Christian Cueva y André Carrillo del equipo nacional es César ‘Chalaca’ Gonzáles, reconocido ex director técnico de Perú.

En diálogo con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, el estratega peruano primero criticó al actual DT de Perú, Jorge Fossati, argumentando que no está contribuyendo positivamente con el cambio que necesita el equipo peruano.

Según Gonzáles, algunos seleccionados no han demostrado el rendimiento esperado, considerando especialmente que varios juegan en el extranjero. En esta línea, manifestó su preocupación sobre la falta de atención a las divisiones juveniles del fútbol peruano.

“Ha sido una crónica de una muerte anunciada, porque (con el cariño que le tengo a Paolo Guerrero) creo que no estaba para nivel selección. Cueva lo demostró con sus actitudes y comportamiento y muchos jugadores más. Estamos llenos de jugadores extranjeros; en los campeonatos nacionales no les damos pelota a las divisiones menores”, comentó.

En este contexto donde habló del paupérrimo rendimiento de algunos futbolistas, ‘Chalaca’ decidió apuntar contra André Carrillo y Christian Cueva, condenando fuertemente que prefieran salidas nocturnas en lugar de mejorar su rendimiento. En consecuencia, propuso que ambos sean excluidos de manera permanente de la selección peruana como consecuencia de sus acciones.

“Encima tienen la sinvergüencería de venir y exhibirse en los bares públicos. Es una falta de respeto total. Tienen que estar de por vida fuera de la selección”, sostuvo el popular ‘Chalaca’.

Toda esta situación ha generado debate entre los seguidores del equipo nacional, donde muchos expresan su descontento ante lo que consideran una falta de compromiso y profesionalismo por parte de los futbolistas en cuestión, mientras que otros consideran que aún tiene algo que aportar.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE ‘CHALACA’ GONZÁLES A JORGE FOSSATI?

De acuerdo con César Gonzáles, Jorge Fossati no está cumpliendo con el cambio que requiere el combinado nacional y no lo ve como el indicado para llevarlo a cabo. “Es el responsable directo. Él (Jorge Fossati) es el que convoca, el que hace el sistema táctico, las variantes. Fossati no nos va a ayudar para hacer este cambio que estamos buscando. Es una persona ya senil con problemas”, manifestó ‘Chalaca’.

Luego, el exfutbolista peruano se centró en el enfoque táctico del estratega uruguayo, cuestionando la idea de implementar sistemas con tres defensores, pues considera que no hay jugadores que tengan la capacidad de jugar en dicho esquema. “Los sistemas son simplemente una ubicación dentro del campo de juego. Pienso que hay jugadores que no están para llegar a ese nivel de jugar con tres atrás”, argumentó.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

Tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa América Estados Unidos 2024, donde solo obtuvo un punto y no anotó ni un solo gol, la selección peruana deberá prepararse para afrontar los partidos oficiales de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el mes de septiembre de este 2024, donde deberá sumar sus primeros triunfos para aumentar sus chances de clasificar a la competición internacional. En ese periodo, la ‘Bicolor’ recibirá a Colombia en Lima y luego visitará a Ecuador en Quito. Hasta el momento, los horarios de los encuentros no se han establecido.