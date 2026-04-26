Un aumento significativo en la velocidad de los vientos pondrá en alerta a ocho regiones del litoral peruano durante las próximas 48 horas, un evento que no solo alterará el clima habitual, sino que también impactará la visibilidad y el transporte en las zonas costeras. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha catalogado este fenómeno bajo el nivel de peligro naranja, advirtiendo sobre ráfagas que podrían desplazar grandes cantidades de polvo y arena, sumado a una densa cobertura nubosa que marcará las primeras horas del día. Ante este escenario, las autoridades de Defensa Civil ya han activado protocolos de vigilancia para mitigar riesgos en infraestructuras y actividades portuarias o viales. A continuación, te contamos todos los detalles de este aviso meteorológico y qué medidas debes tomar para protegerte.

¿HASTA CUÁNDO SE EXTENDERÁ EL INCREMENTO DE VIENTOS Y QUÉ ZONAS SERÁN AFECTADAS?

El organismo meteorológico precisó que este evento climático, caracterizado por su intensidad de moderada a fuerte, se mantendrá vigente desde este domingo 26 hasta concluir el lunes 27 de abril.

La alerta abarca una franja importante de la costa, involucrando específicamente a las siguientes regiones:

En el norte: Piura, Lambayeque y La Libertad.

En el centro: Áncash, Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

En el sur: Ica y Arequipa.

(Foto: Andina)

¿QUÉ CONDICIONES CLIMÁTICAS SE MANIFESTARÁN DURANTE ESTOS DÍAS?

Más allá de las ráfagas de aire, el informe técnico señala que el fenómeno provocará el levantamiento de partículas de arena, lo que derivará en una notable dificultad para la visión a distancia. De igual manera, el litoral experimentará un cielo cubierto donde la humedad será protagonista, presentándose lloviznas ligeras y niebla espesa, principalmente en el transcurso de la madrugada y el amanecer.

En cuanto a la fuerza del viento, se prevén picos de 35 km/h en las playas de Ica, mientras que en los sectores norte y centro las velocidades oscilarán entre los 32 y 34 km/h. En la zona sur, el impacto será ligeramente menor, con registros de hasta 23 km/h.

(Fuente: Gobierno del Perú)

¿QUÉ MEDIDAS RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES PARA PREVENIR RIESGOS?

Ante la vigencia del aviso meteorológico N.º 161, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), instó a las autoridades y ciudadanos a tomar acciones preventivas ante este escenario.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Revisión logística: es imperativo que los municipios verifiquen que las rutas de escape estén señalizadas y libres de obstáculos.

es imperativo que los municipios verifiquen que las rutas de escape estén señalizadas y libres de obstáculos. Preparación del hogar: se insta a las familias a organizar su “Plan Familiar de Emergencias” y a implementar dispositivos de comunicación como altoparlantes o silbatos para alertas tempranas.

se insta a las familias a organizar su “Plan Familiar de Emergencias” y a implementar dispositivos de comunicación como altoparlantes o silbatos para alertas tempranas. Vigilancia de servicios: mantener en alerta a las compañías de bomberos, comisarías y centros médicos ante cualquier contingencia.

La entidad también señaló que monitoreará los departamentos alertados y mantendrá coordinación constante con los gobiernos regionales y locales. Además, se enfatiza la importancia de mantenerse informados sobre la evolución del clima y actuar con precaución si se realizan actividades al aire libre, con el fin de reducir posibles incidentes, según informa Exitosa.

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