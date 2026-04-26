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El fuerte fenómeno climatológico en 8 regiones de la costa peruana que durará hasta el 27 de abril | Foto: Andina
El fuerte fenómeno climatológico en 8 regiones de la costa peruana que durará hasta el 27 de abril | Foto: Andina
Por Redacción EC

Un aumento significativo en la velocidad de los vientos pondrá en alerta a ocho regiones del litoral peruano durante las próximas 48 horas, un evento que no solo alterará el clima habitual, sino que también impactará la visibilidad y el transporte en las zonas costeras. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha catalogado este fenómeno bajo el nivel de peligro naranja, advirtiendo sobre ráfagas que podrían desplazar grandes cantidades de polvo y arena, sumado a una densa cobertura nubosa que marcará las primeras horas del día. Ante este escenario, las autoridades de Defensa Civil ya han activado protocolos de vigilancia para mitigar riesgos en infraestructuras y actividades portuarias o viales. A continuación, te contamos todos los detalles de este aviso meteorológico y qué medidas debes tomar para protegerte.

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