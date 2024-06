El fuerte regaño de Jessica Newton a Laura Spoya por bailar ‘Mamarre’ con Guaynaa en el Miss Perú

El pasado domingo 9 de junio se llevó a cabo el Miss Perú 2024 en la Plaza Grau del Callao, bajo la dirección de Jessica Newton, donde mantuvieron a miles de seguidores a la expectativa por el desarrollo de este gran evento. Sin embargo, lo que no pasó desapercibido y fue punto de crítica por el público fue cuando la conductora del certamen de belleza Laura Spoya pidió bailar “Mamarre” junto a Guaynaa. Ante ello, la organizadora del concurso de belleza increpó a la modelo por realizar un acto que no estaba en el guion.

¿QUÉ LE DIJO JESSICA NEWTON A LAURA SPOYA POR BAILAR “MAMARRE” EN EL MISS PERÚ?

En la última edición de ‘Al sexto día’, tuvieron como invitada a Jessica Newton donde estuvo comentando junto a Laura Spoya sobre lo sucedido en el Miss Perú 2024 que tuvo como ganadora de la corona a Tatiana Calmell. No obstante, lo que no pasó desapercibido fue el anecdótico baile que realizó la modelo junto a Guaynaa mientras se encontraba conduciendo el certamen. La reconocida directora del concurso de belleza se mostró sorprendida y a la vez molesta por lo que hizo la exreina, mencionándole que tenía que seguir un guion determinado.

“¡Casi me muero cuando te vi ahí haciendo tu mamarre! Pero no es tu cumpleaños, Laurita, no es tu cumpleaños, tú tienes que seguir el guion”, dijo Newton, enfatizando que debe seguir el formalismo y protocolo establecido del evento.

De esta manera, la también conductora de televisión no dudo en defender su situación, mencionando que su intención era relajar el ambiente que se encontraba tenso y no iba a pedir alguna música religiosa. “¡No estaban los Toribianitos! ¿Qué le iba a pedir? ¿Granito de mostaza? ¡No, no! Por eso te pedí una disculpa previamente a mi pachotada, pero a ver, era un cantante de reggaetón, ¿Cómo me vas a poner un cantante de reggaetón a mí siendo la conductora? Imposible. Además, tenía que romper un poquito la tensión, la gente estaba tensa, iba a clasificar su candidata o no”, detalló la peruana.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO TRAS EL BAILE DE LAURA SPOYA?

Luego de que Laura Spoya bailara “Mamarre” junto a Guaynaa durante la emisión del Miss Perú 2024, las críticas hacia la influencer no tardaron en llegar en las redes sociales. “Para eso cambiaron a Yahaira”, “Mejor conducía Yahaira”, “Spoya como sea queriendo resaltar que tiene calle y le salió mal, no era el momento”, “Spoya cree que está conduciendo su programete del 5″, “Vergüenza ajena para un evento de nivel internacional”, escribieron algunos cibernautas.

¿QUIÉN FUE LA GANADORA DEL MISS PERÚ 2024?

Tatiana Calmell del Solar nació el 22 de julio de 1995 en una clínica del distrito de Breña, pero su infancia la pasó en San Miguel, en la intersección de la Avenida La Paz con Bertolotto. Desde muy pequeña le llamó mucha la atención el mundo de las pasarelas, por lo que tuvo la oportunidad de participar en varios comerciales de televisión y concursos de belleza.

Tras algún tiempo, cuando tenía 18 años formó parte del reality “Peru’s Next Top Model”, demostrando toda su capacidad, pero a causa de ciertos tocamientos indebidos opacó su participación y fue eliminada tras recibir las criticas de los jueces. Luego, integró la telenovela “Princesas” de América TV en 2019, interpretando a Cenicienta, por lo que logró alcanzar gran éxito en su carrera como actriz.

En 2022, Calmell participó en el Miss Perú, donde no pudo conseguir llevarse la corona ya que Alessia Rovegno fue la ganadora, pese a que desde un inicio Tatiana era una de las favoritas a llevarse la banda peruana. En la reciente edición, la modelo de 29 años regresó por su revancha y se convirtió en la sucesora de Camila Escribens.

Actualmente, Tatiana Calmell está comprometida con Cristóbal de Col, un surfista peruano que ha ganado muchos premios desde muy joven. Él proviene de una familia de deportista, ya que su propio padre, Titi de Col, fue bicampeón de surf en el Perú. También, incursionó como empresario y formó su compañía Casa Tomate. En el 2023, decidieron abrir un restaurante junto a su novia en Los órganos, llamado Pirámide Titi.