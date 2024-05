El ‘Gringo’ Karl reapareció: qué fue de la vida de la expareja de la Flor de Huaraz y a qué se dedica

Desde hace años, Carl Enslin o también conocido popularmente como Gringo Karl junto a su exnovia Flor de Huaraz fueron unas de las parejas más extravagantes de la farándula nacional. Al principio, ambos se encontraban en las principales portadas del mundo del espectáculo debido a la gran diferencia de edad, pues en ese momento, el sudafricano tenía 23 años, mientras que la cantante 41, causando el asombro del público.

¿QUÉ PASÓ EN LA RELACIÓN ENTRE EL GRINGO KARL Y LA FLOR DE HUARAZ?

El Gringo Karl se presentó en el programa Ouke de Carlos Orozco que se transmite a través de YouTube, donde estuvo contando pormenores sobre la relación que mantuvo con Katy Portella, la reconocida ‘Flor de Huaraz’, hace algunos años. El ‘Gringo’ reveló en un inicio que el amor entre ambos se terminó debido a muchas cosas que pasaron, entre ellas no poder formar una familia, por lo que si en algún momento logra cruzarse con la folclórica sería muy incómodo.

“Han pasado muchas cosas desde nuestra separación. Sí, es cierto (yo terminé), por mi gran deseo de tener una familia. Ya no (podía tener hijos) se le pasó el tren. A los 4 o 5 años juntos, pensábamos que todavía podía tener hijos, pero resultó problemas en el camino. Tenía una miona, hizo su operación, esperábamos y bueno, luchábamos para tener un hijo juntos, pero no resultó”, detalló.

¿CUÁL ES EL TRABAJO DEL GRINGO KARL?

Durante la pandemia por el Covid-19, el carismático Gringo Karl alejado de los reflectores y escándalos decidió salir ante las cámaras de un programa de entretenimiento para mostrar su nuevo emprendimiento que es vender huevos de codorniz ya que tenía que mantener a su pequeña hija. De esta manera, siempre buscaba la forma de sacar adelante su negocio con la ayuda de su imagen. No obstante, el sudafricano sorprendió a varios seguidores al publicar un video por medio de TikTok promocionando su restaurante de parrillas con platos típicos de su país natal situado en Chocas, Carabayllo.

¿QUÉ DIJO LA FLOR DE HUARAZ SOBRE EL GRINGO KARL?

La popular Flor de Huaraz, como se le conoce en el mundo del espectáculo, declaró para el Trome hace algunos meses, donde se atrevió a contar las razones por el cual se terminó la relación, admitiendo que el Gringo Karl se alejó de ella porque no podía brindarle una familia, pese a que en varias ocasiones intentaron pero por problemas de salud no fue posible.

“Todos tenemos ese sueño, él al ver que yo no podía darle hijos, me dijo ‘yo hasta acá nomás, renunció a todo y me voy a buscar a mi familia. Sí, me dolió, sufrí. Lo lloré como se llora a un muerto ja, ja, ja… pasé mi luto y ya, la vida continua. La vida es bonita, con pareja sin pareja”, sostuvo.