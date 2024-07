A lo largo de la historia, la humanidad o más bien los humanos de diversas culturas llevaron a cabo la edificación de monumentos e invenciones tan imponentes como impresionantes que aún resaltan por sus estados de conservación pese al tiempo transcurrido. En ese sentido, hoy recordamos a aquel hallazgo arquitectónico cuyo descubrimiento data de 1920 por parte de un grupo de arqueólogos, fue construido sobre la base de casi 800 mil ladrillos, y debido precisamente a la majestuosidad que evidencia, es también Patrimonio de la Humanidad desde hace 8 años. Conoce cuál es, dónde está ubicado, historia e orígenes, características, y mucho más entorno a esta obra erigida hace miles de años.

¿CUÁL ES Y DÓNDE ESTÁ UBICADO EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD QUE FUE DESCUBIERTO EN 1920 Y TIENE CASI 800 MIL LADRILLOS?

Han pasado miles de años e incluso desde antes de Cristo (a.C.), y aún existen obras arquitectónicas que causan asombro por su estado de conservación al igual que antiguas pirámides egipcias, siendo aquella descubierta en 1920 la que representa una de las más grandes e imponentes manifestaciones de la cultura mesopotámica.

Hoy recordamos al Zigurat de Ur cuyo sello de notoriedad radica en haber sido escogida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad hace casi una década debido a su valor excepcional como un bien mixto que todavía genera misterio.

De acuerdo a información compartida por el portal especializado en historia del arte, Smarthistory, dicho monumento arqueológico fue reconstruido hasta dos veces desde el 2100 a.C., figura situado en la actual Irak descubriéndose en 1922 cuando estaba conformado por exactamente 720,000 ladrillos cocidos.

(Fuente: iStock) / HomoCosmicos

Cabe resaltar con respecto a sus orígenes, que como invención arquitectónica más distintiva del Antiguo Oriente Próximo, el Zigurat actualmente conserva la mayoría de su aspecto original tras la edificación llevada a cabo por el rey Ur-Nammu de la Tercera Dinastía de Ur para la diosa lunar llamada Nanna.

QUIÉN DESCUBRIÓ EL ZIGURAT DE UR UBICADO EN IRAK

La historia referente al Zigurat de Ur en Irak remarca la importancia de un descubrimiento que permitió maravillarnos, y el arqueólogo Sir Leonard Woolley lideró hasta 1934 como parte de la expedición conjunta del Museo Británico y la Universidad de Pensilvania.

Tras la primera Guerra Mundial, las excavaciones dieron a conocer una “enorme estructura piramidal rectangular orientada al norte verdadero de 64 x 46 metros”, y construida sobre 3 niveles de terrazas.

Asimismo, el hallazgo de dicho Zigurat ubicado en Ur de la antigua Mesopotamia por parte del grupo de arqueólogos liderados por Sir Leonard Woolley, reveló “3 escaleras monumentales (que) conducían a una puerta en el primer nivel de la terraza”, fortalecidos por “ladrillos de barro cubiertos con ladrillos cocidos colocados con betún”.

Resulta importante destacar y rememorar, que esta imponente obra arquitectónica en la antigüedad era muy visitada para “buscar alimento tanto espiritual como físico”, así como el templo de Nanna, la diosa venerada por el rey Ur-Nammu, que con el transcurrir de los años, dejó de mantenerse conservado.

LA IMPORTANCIA DEL RÍO NILO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO SEGÚN ÚLTIMOS ESTUDIOS REVELADOS

Con el transcurrir de los años, diversos misterios empiezan a develarse acerca de la forma cómo es que imponentes complejos arqueológicos y célebres monumentos construidos durante el tercer milenio antes de Cristo (a.C.), finalmente lograron edificarse y hoy como las Pirámides de Egipto perduran tras un proceso en el cual tuvieron que ver los paisajes acuáticos del Río Nilo.

El 29 de agosto de 2022, el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hizo público un artículo de investigación donde expone detalles acerca de análisis paleoecológicos que ponen en evidencia lo importante que fue el mayor caudal del África y sus niveles más altos de hace unos 4,500 años para facilitar la logística de transporte, por ejemplo, en cuanto a material se refiere con el objetivo de levantar las 3 más famosas y reconocidas obras: Keops, Kefrén y Micerino.

“El Río Nilo, con sus inundaciones dinámicas y su comportamiento migratorio, jugó un papel clave en la configuración de la historia del antiguo Egipto”, se puede leer en parte del texto compartido por una de las revistas científicas multidisciplinarias más citadas y completas del mundo, haciendo hincapié en que los “ingenieros ... aprovecharon sus inundaciones anuales, utilizando un ingenioso sistema de canales y cuencas que formaban un complejo portuario al pie del la meseta de Guiza”.

De acuerdo a las hipótesis planteadas en base a investigaciones llevadas a cabo sobre la construcción de tan icónicas pirámides que “constituyen antiguas hazañas de ingeniería que han fascinado a la humanidad durante milenios”, el artículo sustenta que la importancia del mayor caudal africano radica en la facilidad brindada para “transportar suministros y materiales de construcción directamente al complejo piramidal” luego de haber atravesado el Nilo en Keops y despejar cuencas hasta las profundidades del río con la finalidad de aprovechar el aumento anual de 7 metros de la inundación como un elevador hidráulico.

Asimismo, cabe resaltar que las conclusiones finales establecen que dichos “canales y puertos también habrían sido clave para el transporte de materiales a larga distancia a través del Nilo, facilitando la logística de transporte y para el suministro continuo de los diversos proyectos de construcción de la meseta ...”, e importante para unir Guiza con las ciudades cercanas en la región menfita y en el delta.