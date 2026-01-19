Conforme transcurre el tiempo, las bebidas calientes como el café continúan siendo las principales aliadas contra el frío, y ahora recomendado para un moderado consumo que podría brindarte grandes beneficios. Al respecto, hoy llama la atención lo que refiere la ciencia y especialista puntual entorno a la resistencia de hombres mayores de 40 años cuya ingesta de dicho estimulante terminaría favoreciéndolos para realizar diversas actividades.

EL CAFÉ Y SU IMPACTO EN LA RESISTENCIA FÍSICA DE HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS, SEGÚN ESPECIALISTA

A lo largo de los últimos años, diversos han sido los estudios que ponderan los atributos del café y su impacto en la calidad de vida de los seres humanos, siendo la resistencia física de hombres mayores de 40 años, aquella capacidad fortalecida gracias a su moderado consumo.

De esta forma lo explica Sonia Lucena para Men’s Health, y como psiconutricionista refiriendo que “la evidencia científica muestra que la cafeína y los compuestos bioactivos del café pueden aportar beneficios claros para la salud y el rendimiento”, y sus polifenoles ayudando incluso a combatir el estrés, envejecimiento celular y múltiples patologías.

Con respecto a esta información, también resulta importante destacar que dicha bebida cuyo efecto resulta estimulante, le proporciona a hombres mayores de 40 años una considerable mejora del estado de alerta y velocidad de respuesta, solo si llega a consumirse alrededor de dos a cuatro tazas no tan cargadas de manera diaria.

ESTO REVELA EXPERTO EN NUTRICIÓN ACERCA DEL MODERADO CONSUMO DE CAFÉ Y SU VÍNCULO CON MENOR RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Entre dudas y certezas, el consumo de café continúa polarizando a las poblaciones del mundo, siendo reconocidos especialistas en nutrición como Tim Spector, aquellos que remarcan la importancia de tomarlo con moderación para obtener grandes beneficios.

Al respecto, hoy llama la atención la publicación de artículo publicado en The Telegraph, y referente a ese vínculo entre la popular bebida y una salud digestiva que según el profesor de Epidemiología Genética en el King’s College de Londres, trae consigo la explicación a la mejora de la motilidad intestinal gracias a la cual te puede ayudar a prevenir el estreñimiento, por ejemplo.

Con respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, las consideraciones de Tim Spector remarcan que si consumes café de manera moderada, tu cuerpo tiende a reaccionar mejor a la posibilidad de afrontar desde infartos hasta insuficiencia cardíaca caracterizada por daños al corazón o afectación a capacidad de bombeo.

“Normalmente tomo de tres a cuatro tazas al día. Tomo una o dos al levantarme, otra a media mañana y una última a la hora de comer”, refiere el también reconocido médico consultor honorario de Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, acerca de las cantidades que de manera universal figuran recomendadas, y con respecto a una ingesta de café cuyas propiedades resaltan gracias a diversos estudios incluso científicos.

ASÍ PUEDE LLEGAR A FUNCIONAR LA CAFEÍNA EN TU CUERPO GRACIAS A ESTOS 5 BENEFICIOS

La dieta recomendada por especialistas, hoy suele estar integrada por variados alimentos saludables, y entre los cuales figuran aquellos compuestos por una cafeína capaz de estimular el sistema nervioso.

Según lo precisa, por ejemplo, Medline Plus, dicha sustancia encontrada en ciertas plantas, aumenta el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico tras absorberse pasando rápidamente hacia el cerebro.

“No se acumula en el torrente sanguíneo ni se almacena en el organismo”, saliendo del cuerpo mediante la orina, y “muchas horas después de haber sido consumida”, remarca el sitio web e informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entorno a una cafeína que te brinda los siguientes 5 beneficios:

1- Rendimiento cognitivo

- Mejora de la memoria a corto plazo, velocidad de reacción y productividad en tareas que requieren máxima atención.

2- Rendimiento físico

- La cafeína ayuda a movilizar los ácidos grasos de los tejidos grasos, siendo utilizado como energía durante el ejercicio, y eficiente para mantener gran performance en actividades de resistencia.

3- Propiedades diuréticas

- Efecto diurético suave brindado por la cafeína, y que termina ayudando a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo.

Si bien está generalmente asociado al consumo de café, la cafeína también puede hallarse a través de alimentos como el cacao, y hasta pastillas para adelgazar. (Fuente: iStock) / leojerez

4- Riesgo de contraer enfermedades

- Variados estudios asocian el moderado consumo de café con un menor riesgo de contraer y desarrollar enfermedades tales como el Parkinson y Alzheimer.

5- Potente antioxidante

- La cafeína mediante el café y el té, representa riqueza en antioxidantes que combaten el daño de los radicales libres en el cuerpo.

Con respecto a los beneficios brindados por parte de la cafeína, Medline Plus de Estados Unidos recomienda que su consumo a través del café, termine basándose en la ingesta recomendada y moderada de 4 tazas de 8 onzas (1 litro) o 5 porciones de bebidas gaseosas o té por día.