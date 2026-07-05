Por Redacción EC

La revelación de sucesos curiosos y, sobre todo, hechos sin precedentes, cuenta hoy con un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. En esta oportunidad, se tiene como protagonista a unas monedas que fueron halladas en el Senon, una pequeña población del departamento de Mosa, en Francia. Sin embargo, estas piezas destacan por su extraordinaria antigüedad, ya que datan de finales del siglo III e inicios del IV de nuestra era, por lo que su excelente estado de conservación, pese al paso de los años, ha sorprendido a los arqueólogos. El hallazgo también ha despertado el interés de medios de comunicación, especialistas e internautas de todo el mundo debido a sus singulares características. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.