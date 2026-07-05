Un ambicioso proyecto de infraestructura promete marcar un antes y un después en el transporte de Sudamérica. Se trata de una iniciativa que apuesta por la tecnología de alta velocidad y que busca revolucionar la forma en que millones de personas se desplazan, reduciendo considerablemente los tiempos de viaje entre algunas de las ciudades más importantes de un país de la región. La obra contempla la puesta en marcha de un moderno tren capaz de alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, una cifra nunca antes vista en Sudamérica. Además de agilizar los desplazamientos en cuestión de minutos, el proyecto apunta a descongestionar las principales carreteras y convertirse en un referente de innovación ferroviaria en América Latina.

¿Cuál es ese sistema de transporte que podría generar una revolución tecnológica en América Latina?

Sudamérica está a las puertas de una revolución en materia de transporte. Un ambicioso proyecto ferroviario promete cambiar por completo la forma en que millones de personas se desplazan, gracias a una tecnología que hasta ahora solo estaba presente en un reducido grupo de países. La iniciativa busca convertir a una nación de la región en un referente de la movilidad moderna y reducir drásticamente los tiempos de viaje entre algunos de sus principales centros urbanos. La obra contempla la construcción de un tren de alta velocidad capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora, una marca sin precedentes para Sudamérica. Con esta infraestructura, los trayectos que hoy requieren varias horas podrían completarse en mucho menos tiempo, aliviando además la congestión en las carreteras más transitadas.

¿En dónde se ubicará este flamante tren de alta velocidad que transformará el transporte en Sudamérica?

Brasil se convertirá en el primer país de Sudamérica en apostar por un tren de alta velocidad que unirá las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas. El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 510 kilómetros, una de las rutas con mayor flujo vehicular del país, por lo que busca ofrecer una alternativa rápida y eficiente para millones de pasajeros. Gracias a este moderno ferrocarril, el trayecto podrá completarse en apenas una hora y media, con trenes capaces de alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. De acuerdo con la planificación del proyecto, el inicio de las obras está previsto para 2027, una vez culminada la etapa de diseño y preparación. Las autoridades esperan que esta infraestructura represente un cambio histórico para el sistema de transporte brasileño, al reducir la congestión en las principales carreteras y facilitar la movilidad entre tres de los polos económicos y urbanos más importantes del país.

Conoce las razones de la construcción de este tren de alta velocidad de Brasil que beneficiará a las grandes urbes

Debido a la intensa congestión vehicular entre las principales ciudades de Brasil, miles de personas recurren actualmente a los vuelos nacionales como la alternativa más rápida para trasladarse. Frente a esta situación, el Gobierno impulsa un ambicioso proyecto ferroviario cuya inversión se estima entre US$ 10.000 millones y US$ 20.000 millones. La iniciativa busca ampliar significativamente la capacidad del sistema ferroviario del país, que hoy enfrenta importantes limitaciones debido a que gran parte de sus líneas no está diseñada para servicios de alta velocidad.

Entre los principales objetivos del tren de alta velocidad destacan aumentar el número de pasajeros que se movilizan entre Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, ofrecer un transporte más rápido, seguro y sostenible, y modernizar la infraestructura ferroviaria bajo estándares internacionales. Asimismo, el proyecto incorporará tecnología de última generación para reforzar la seguridad y optimizar la operación del servicio. Las autoridades brasileñas sostienen que esta obra no solo mejorará la conectividad entre las principales ciudades del país, sino que también reducirá la dependencia del transporte por carretera, con efectos positivos en la movilidad y la calidad de vida de la población.

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