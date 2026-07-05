Por Redacción EC

Un ambicioso proyecto de infraestructura promete marcar un antes y un después en el transporte de Sudamérica. Se trata de una iniciativa que apuesta por la tecnología de alta velocidad y que busca revolucionar la forma en que millones de personas se desplazan, reduciendo considerablemente los tiempos de viaje entre algunas de las ciudades más importantes de un país de la región. La obra contempla la puesta en marcha de un moderno tren capaz de alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, una cifra nunca antes vista en Sudamérica. Además de agilizar los desplazamientos en cuestión de minutos, el proyecto apunta a descongestionar las principales carreteras y convertirse en un referente de innovación ferroviaria en América Latina.