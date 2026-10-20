Por Redacción EC

El Perú se prepara para afrontar un escenario climático que podría tener consecuencias distintas según la región. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) proyecta que el fenómeno El Niño extraordinario conservará esa intensidad durante los próximos tres meses, con un panorama marcado por lluvias abundantes en el norte del país y una menor presencia de precipitaciones en otras zonas. Esta situación, asociada tanto al calentamiento del mar frente al litoral peruano como a las condiciones del Pacífico central, mantiene bajo vigilancia a las autoridades y especialistas, debido a los posibles efectos que podría ocasionar durante los siguientes meses.