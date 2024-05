La vida y el fútbol dan revanchas. Alfonso Barco, futbolista peruano que se fue de Universitario a mediados del año pasado por mensajes intimidatorios, se consagró campeón en Uruguay tras ganar la Copa AUF con la camiseta del Defensor Sporting. En este contexto, nuestro compatriota le envió un mensaje a Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, y le expresó sus ganas de vestir la Bicolor en algún momento.

El mensaje de Alfonso Barco a Jorge Fossati tras consagrarse campeón en el fútbol uruguayo

“Solo la gente que está a mi alrededor por mucho tiempo sabe lo que significa para mí lograr un campeonato en el extranjero, no es fácil, por ello lo valoro muchísimo. Yo estoy muy feliz en Defensor Sporting, en donde siento que sigo creciendo como futbolista”, dijo Barco tras pisar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el excrema agregó: “Sé lo que me valora el ‘profe’ Fossati, y por ello sigo con las mismas ganas de trabajar para que en cualquier momento podamos vernos de nuevo. Jugar por mi selección es un sueño desde que nací, y por ello tengo que seguir trabajando y mejorando como jugador en el extranjero. Por lo demás, mantengo la ilusión de ser considerado algún día por mi selección”.

El ácido comentario de Pedro García luego que Jorge Fossati asegure que Guerrero podría jugar la Copa América

“Jorge Fossati dijo que va a llevar a Paolo Guerrero a la Copa América y claro que lo tiene que hacer, porque no tiene otras opciones y encima está desgarrado”, señaló indignado Pedro García en “Al Ángulo”.

Asimismo, el popular ‘Internacional’ añadió: “El que le sigue es Lapadula, que no es peruano. Toda su carrera futbolística la ha hecho afuera y su preparación ha sido otra. ¿Cuántos años ya va Guerrero en la selección?”.

¿Qué más dijo Pedro García?

Por último, García criticó la falta de alternativas en ataque tiene Perú en este momento. “No hay selección de Sudamerica que no tenga delanteros, no hay selección de Sudamerica que tenga un delantero de 40 años y no hay selección de Sudamericana cuyo ‘9′ titular tenga 34 años, eso no existe”.

Cuál es la lista de convocados selección peruana para jugar amistosos ante Paraguay y El Salvador

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva.

Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

Cuáles son las próximas jornadas de las Eliminatorias 2026

Fecha 7

Uruguay v Paraguay Septiembre 2024 |

Perú v Colombia Septiembre 2024 |

Brasil v Ecuador Septiembre 2024 |

Bolivia v Venezuela September 2024 |

Argentina v Chile Septiembre 2024 |





Fecha 9

Perú v Uruguay Octubre 2024 |

Venezuela v Argentina Octubre 2024 |

Bolivia v Colombia Octubre 2024 |

Chile v Brasil Octubre 2024 |

Ecuador v Paraguay Octubre 2024