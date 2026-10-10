El Minsa declara alerta amarilla en todo el Perú para fortalecer respuesta ante fenómeno El Niño y la próxima visita del papa León XIV | Foto: Andina
El Minsa declara alerta amarilla en todo el Perú para fortalecer respuesta ante fenómeno El Niño y la próxima visita del papa León XIV | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró oficialmente la alerta amarilla en todo el país como una medida urgente de prevención nacional. Esta decisión estratégica busca preparar adecuadamente a los hospitales públicos ante el probable impacto del Fenómeno El Niño y la llegada de miles de feligreses por la histórica visita del papa León XIV. La norma publicada por el gobierno exige organizar de inmediato a los equipos de salud, asegurar el stock de medicinas e integrar importantes recursos para responder bien ante cualquier emergencia inesperada que pueda poner en riesgo a las familias peruanas. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta alerta, cómo funcionará la atención médica continua y las acciones preventivas que están en marcha para proteger a la población.

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