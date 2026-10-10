El Ministerio de Salud (Minsa) declaró oficialmente la alerta amarilla en todo el país como una medida urgente de prevención nacional. Esta decisión estratégica busca preparar adecuadamente a los hospitales públicos ante el probable impacto del Fenómeno El Niño y la llegada de miles de feligreses por la histórica visita del papa León XIV. La norma publicada por el gobierno exige organizar de inmediato a los equipos de salud, asegurar el stock de medicinas e integrar importantes recursos para responder bien ante cualquier emergencia inesperada que pueda poner en riesgo a las familias peruanas. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta alerta, cómo funcionará la atención médica continua y las acciones preventivas que están en marcha para proteger a la población.

¿POR QUÉ SE ADOPTÓ ESTA MEDIDA PREVENTIVA A NIVEL NACIONAL?

La decisión gubernamental responde al análisis de dos factores de riesgo de impacto considerable. En primer lugar, los constantes cambios en el clima asociados al Fenómeno El Niño pueden traer fuertes lluvias que durarán mucho tiempo. Por otro lado, la llegada del papa León XIV implicará el desplazamiento de miles de personas en regiones estratégicas como Pucallpa, Cusco y Chiclayo, lo que incrementa la probabilidad de emergencias sanitarias complejas.

“La directiva 036 invoca a que todos los establecimientos de salud a nivel nacional se activen ante la probabilidad inminente de producirse algún daño o producirse un riesgo”, indicó el Dr. Julio Mijichurich Loli, director general de la DIGER (Dirección General de Riesgo de Desastres) del Minsa, en diálogo con TV Perú Noticias.

¿CÓMO SE PREPARAN LOS CENTROS DE SALUD Y EL PERSONAL MÉDICO?

El plan operativo contempla la movilización integral de la infraestructura pública y de los equipos profesionales. Más de 8,000 establecimientos de salud y 5,000 brigadistas permanecerán en constante monitoreo para asegurar la disponibilidad de servicios esenciales. Se ha dispuesto la verificación de inventarios de insumos clínicos, la continuidad de los suministros de agua y combustible, así como el reordenamiento del personal en turnos de guardia.

“La salud no es solamente el sector salud Minsa, es EsSalud, son las fuerzas armadas, son los privados, son las organizaciones no gubernamentales”, sostuvo la autoridad médica respecto al trabajo articulado entre entidades.

¿SE VERÁN AFECTADAS LAS CITAS Y ATENCIONES MÉDICAS HABITUALES?

Muchos pacientes se preguntan si sus citas o cirugías agendadas van a cancelarse, pero las autoridades han descartado esa posibilidad por completo. Para esta ocasión se modificaron las reglas con el fin de no cortar la atención médica diaria, por lo que las operaciones y exámenes pendientes se realizarán con total normalidad.

En este sentido, el representante del Minsa remarcó: “La declaratoria de alerta no implica la inhibición ni la restricción de ninguno de las ofertas de los establecimientos de salud”.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS MEDICAMENTOS Y QUÉ SUCEDERÁ SI LA SITUACIÓN EMPEORA?

Ante el inicio de las precipitaciones, se han enviado 100 kits con medicamentos e insumos médicos a departamentos vulnerables como Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. En caso de que las emergencias por lluvias o aglomeraciones se vuelvan graves, la alerta cambiará de nivel y se aplicarán leyes especiales de ayuda nacional.

“Luego de habernos preparado con la alerta amarilla, si ocurre el evento declaramos la alerta roja e inmediatamente se activan los mecanismos de emergencia que el Estado ha asegurado a través de la ley de movilización”, señaló el Dr. Mijichurich Loli.

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