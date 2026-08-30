¿El Niño Costero extraordinario ya inició en el Perú? Esto dicen expertos | Foto: Andina
¿El Niño Costero extraordinario ya inició en el Perú? Esto dicen expertos | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Perú se encuentra bajo la mirada de especialistas y autoridades debido a las condiciones climáticas que podrían marcar los próximos meses. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta por El Niño Costero y contempla un escenario de magnitud extraordinaria, mientras distintos indicadores del océano y la atmósfera son evaluados de manera permanente. Las temperaturas, las lluvias y hasta la actividad pesquera podrían verse condicionadas por la evolución de este fenómeno, que también ha sido comparado con algunos de los episodios más intensos registrados en el país. Frente a este panorama, surge una pregunta clave sobre la situación actual y lo que podría ocurrir en las siguientes semanas. A continuación, te contamos qué dicen los expertos y las autoridades sobre el posible inicio de un El Niño Costero extraordinario en el Perú.

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