El Perú se encuentra bajo la mirada de especialistas y autoridades debido a las condiciones climáticas que podrían marcar los próximos meses. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta por El Niño Costero y contempla un escenario de magnitud extraordinaria, mientras distintos indicadores del océano y la atmósfera son evaluados de manera permanente. Las temperaturas, las lluvias y hasta la actividad pesquera podrían verse condicionadas por la evolución de este fenómeno, que también ha sido comparado con algunos de los episodios más intensos registrados en el país. Frente a este panorama, surge una pregunta clave sobre la situación actual y lo que podría ocurrir en las siguientes semanas. A continuación, te contamos qué dicen los expertos y las autoridades sobre el posible inicio de un El Niño Costero extraordinario en el Perú.

¿EL NIÑO COSTERO EXTRAORDINARIO YA INICIÓ EN EL PERÚ?

El ENFEN sostiene que existe una elevada posibilidad de que El Niño Costero llegue a categoría extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con una condición fuerte o extraordinaria que podría continuar durante febrero y marzo.

Sin embargo, Abraham Levy, especialista en pronósticos meteorológicos conocido como el “hombre del tiempo”, tiene una lectura más contundente sobre el escenario actual. Según explicó en Canal N, el Perú ya presenta condiciones que corresponden a un Niño extraordinario y comparó el panorama con los eventos registrados en 1982-83 y 1997-98.

Foto: Andina.

¿QUÉ TEMPERATURAS Y LLUVIAS SE ESPERAN EN LOS PRÓXIMOS MESES?

Para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, el organismo prevé que las temperaturas del aire permanezcan por encima de sus valores habituales a lo largo de la costa peruana. Incluso, existe la posibilidad de que se superen marcas históricas. En el norte, además, se anticipan precipitaciones mayores a las normales, con lluvias de intensidad débil a moderada que podrían empezar a presentarse desde noviembre. Esto aumenta la atención sobre áreas expuestas a inundaciones y otros peligros.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR EL FENÓMENO A LA COSTA Y OTRAS ACTIVIDADES?

Los efectos no se limitarían al comportamiento del tiempo. El ENFEN prevé modificaciones en la distribución de especies marinas, entre ellas la anchoveta del norte-centro, cuyo recurso permanecería más cercano al litoral. En la costa central, especies vinculadas con aguas ecuatoriales y oceánicas, además de algunas especies litorales del norte, podrían desplazarse hacia el sur. Aunque los ríos del Pacífico mantendrían caudales dentro de rangos normales, persisten riesgos para infraestructura, recursos hídricos, pesca y seguridad alimentaria, según informa Infobae.

(Foto: Midagri)

¿QUÉ MEDIDAS RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES ANTE ESTE ESCENARIO?

El ENFEN pidió a las instituciones responsables evaluar los riesgos y ejecutar acciones para reducir daños y fortalecer la respuesta ante posibles emergencias. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó que las condiciones oceánicas y atmosféricas respaldan la alerta. El Instituto Nacional De Defensa Civil (Indeci) también llamó a autoridades y ciudadanos a prepararse ante lluvias intensas y temperaturas extremas.

Levy recordó que el Niño Costero concentra sus efectos en la franja litoral y valles cercanos, mientras un Niño global puede alcanzar otras regiones del país. La vigilancia continuará mediante reportes meteorológicos y oceanográficos.

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