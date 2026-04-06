Por Luis Carlo Merino

La ejecución de trabajos que puedan beneficiar a una comunidad siempre resaltarán ante los ojos del mundo, pero pocos tan notable e impresionantes como aquel “tren bala submarino” cuyo objetivo planteado es conectar dos ciudades de China a casi 300 km/h. Con respecto a este gran proyecto, resulta importante destacar que se trata del denominado Bohai Strait Tunnel, y mediante el cual termina buscándose solucionar un histórico problema vinculado al recorrido automovilístico de personas de una península a otra. A continuación, te compartimos todos los detalles, y en qué consiste básicamente la edificación de nueva red ferroviaria construida bajo el mar de potencia asiática.

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