La ejecución de trabajos que puedan beneficiar a una comunidad siempre resaltarán ante los ojos del mundo, pero pocos tan notable e impresionantes como aquel “tren bala submarino” cuyo objetivo planteado es conectar dos ciudades de China a casi 300 km/h. Con respecto a este gran proyecto, resulta importante destacar que se trata del denominado Bohai Strait Tunnel, y mediante el cual termina buscándose solucionar un histórico problema vinculado al recorrido automovilístico de personas de una península a otra. A continuación, te compartimos todos los detalles, y en qué consiste básicamente la edificación de nueva red ferroviaria construida bajo el mar de potencia asiática.

EL NUEVO “TREN BALA SUBMARINO” QUE BUSCA CONECTAR DOS CIUDADES CHINAS A CASI 300 KM/H

Transcurre el tiempo, y noticias provenientes de China no dejan de sorprendernos en cuanto a infraestructura ferroviaria se refiere, siendo ahora el nuevo “tren bala submarino”, aquel megaproyecto que se convertiría en el más largo del mundo.

Buscando unir las penínsulas de Liaodong y Shandong, y costando aproximadamente unos 36 mil millones de dólares, el denominado Bohai Strait Tunnel figura diseñado para recorrer casi 300 km/h, y en apenas 40 minutos terminar conectando las ciudades de Dalian y Yantai.

En relación a sus características, resulta importante destacar que este nuevo “tren bala submarino” que se construye en China, busca reducir drásticamente los tiempos de viaje entre dos de sus principales centros logísticos e industriales, y contemplando una vez inaugurado, la operatividad de tanto sensores avanzados para detectar filtraciones, movimientos y presiones, como sistemas de ventilación inteligentes y hasta centros de monitoreo en tiempo real cuya funcionalidad estará a cargo de la inteligencia artificial.

ASÍ LUCE LA ESTACIÓN DE TREN UBICADA EN CHINA Y QUE NECESITÓ SOLO 9 HORAS PARA CONSTRUIRSE

El tiempo transcurre, y China como país no deja de sorprendernos, siendo la construcción de estación de tren ocurrida en tan solo 9 horas, aquella edificación que luego de 8 años sigue asombrando al mundo.

Contando con el sincronizado trabajo de más de 1.000 obreros, el terminal ferroviario de Nanlong terminó conectándose con las vías de Ganlong, Ganruilong y Zhanglong a fines de 2018, debiendo instalarse también señales de tráfico, una serie de equipos de monitoreo, y hasta semáforos.

En tan solo 9 horas, un ejército de empleados chinos que conformaron organización militar, y utilizaron de manera simultánea hasta 23 excavadoras, consiguió lo impensado construyendo dicha estación de tren ubicado al sureste de la potencia asiática caracterizada por la edificación de imponentes obras de ingeniería.

EL TÚNEL SUBMARINO QUE BUSCA UNIR EUROPA CON ÁFRICA EN UN HECHO SIN PRECEDENTES

Anualmente, los gobiernos del mundo impulsan e invierten en la ejecución de megaproyectos que permitan enlazar de manera fija hasta a países limítrofes como España y Marruecos ubicados en Europa y África, respectivamente, cuyo protagonismo hoy revela la reactivación del Proyecto del enlace fijo del Estrecho de Gibraltar.

Desde 1981, tanto la Compañía Nacional Marroquí de Estudios del Estrecho como su homóloga Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), vienen uniendo fuerzas para llevar a cabo trabajos en dicho único canal de comunicación entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo con el plan puesto en construir el túnel submarino que constituya “un eslabón esencial de la red de transporte euromediterránea”.

Según información compartida por Europa Sur como medio periodístico y también el Instituto de la Ingeniería de España (IIE), el Proyecto de enlace fijo que unirá Europa y África, estaría quedando operativo para la Copa del Mundo 2030 que precisamente tiene como coorganizadores a España y Marruecos y también Portugal, bajo una longitud de 28 kilómetros, e inversión ascendente a los 7,534 millones de dólares.

“En cuanto al trazado, tendría 42 kilómetros, de los que 27,7 discurrirían en túnel submarino y 11 kilómetros en túnel bajo tierra exclusivamente (38,67 kilómetros en total), entre Punta Paloma, en Tarifa, y Punta Malabata, en la bahía de Tánger”, refiere el IIE, revelando además que “la profundidad máxima sería de 300 metros y la pendiente máxima del 3%”.

Cabe resaltar, que actualmente SECEGSA se encuentra avanzando en el Proyecto del enlace fijo del Estrecho de Gibraltar mediante la instalación de “cuatro sismómetros en el fondo marino en colaboración con el Real Observatorio de la Armada”, indica también Europa Sur al respecto de una iniciativa retomada que contempla la realización de dos fases, siendo la primera con un solo túnel ferroviario monotubo, y la segunda con dos túneles ferroviarios de dirección única que entraría en servicio cuando la demanda lo requiriera.