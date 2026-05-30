El enorme país de China vuelve a apostar por América Latina mediante un importante proyecto industrial orientado a transformar el sector de la movilidad en la región. El país del oriente escogió a esta nación latinoamericana para instalar una moderna planta automotriz equipada con tecnología de vanguardia, destinada a la fabricación de vehículos eléctricos e inteligentes. Con esta inversión, China busca consolidar su presencia en el mercado automotor latinoamericano, al tiempo que contribuirá a la creación de puestos de trabajo, el desarrollo tecnológico y la adopción de alternativas energéticas más sostenibles. Asimismo, la iniciativa genera grandes expectativas que serían favorables para la economía local y fortalecer la posición del país elegido como un centro estratégico para el crecimiento de la industria automotriz en América Latina.

¿Qué país ha sido el elegido para este ambicioso y beneficioso proyecto para casi toda América Latina?

Argentina es el nuevo destino para las inversiones de la industria automotriz china. La firma Omoda & Jaecoo, perteneciente al grupo Chery, instalará una planta de ensamblaje en territorio argentino, siendo la iniciativa de la producción local de vehículos y no únicamente por la importación de unidades terminadas. El proyecto contempla la fabricación y ensamblaje de automóviles destinados tanto al mercado interno como a la exportación hacia otros países de la región. La estrategia busca acercar la cadena productiva a los consumidores, mediante un modelo que inicialmente utilizaría componentes importados bajo el sistema CKD, con la posibilidad de incorporar progresivamente proveedores locales, desarrollo tecnológico y soluciones adaptadas a las necesidades del mercado regional. La planta fabricará vehículos de última generación, incluidos modelos híbridos y eléctricos, además de tecnologías avanzadas de conectividad digital.

Conoce la fabricación de autos inteligentes que habrá en Argentina que competirán con Europa, Japón y Estados Unidos.

Conviértete en un redactor periodístico. Parafrasea: La importancia de este proyecto chino se entiende en varios ámbitos, pero estos serán los principales:

En el ámbito económico: implica empleo local, desarrollo de proveedores y potencial de exportación regional.

implica empleo local, desarrollo de proveedores y potencial de exportación regional. En el ámbito industrial: introduce competencia directa en un mercado históricamente dominado por actores tradicionales.

introduce competencia directa en un mercado históricamente dominado por actores tradicionales. En el ámbito estructural: acelera la transición hacia vehículos eléctricos en una región que aún está construyendo su infraestructura para esa transformación

Asimismo, la iniciativa contribuirá a acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica en una región que aún trabaja en el desarrollo de la infraestructura necesaria para este cambio tecnológico. Además, el proyecto forma parte de una estrategia de mayor alcance impulsada por China para reforzar su presencia en la industria automotriz mundial. El objetivo no se limita a aumentar las ventas, sino también a consolidar una base productiva en mercados estratégicos. En ese contexto, las nuevas plantas operan como centros de innovación y transferencia tecnológica, incorporando procesos de automatización, software especializado y estándares de fabricación avanzados que compiten con los utilizados por las principales marcas de Europa, Japón y Estados Unidos.

¿Qué otros países de Sudamérica han fortalecido en los últimos años sus vínculos económicos con China?

En los últimos años varios países de Sudamérica han fortalecido sus vínculos con fabricantes chinos de vehículos eléctricos, baterías y tecnología automotriz. Además de Argentina, destacan los siguientes casos:

Brasil se ha convertido en el mayor centro de operaciones de las automotrices chinas en la región. Empresas como BYD y GWM han anunciado inversiones multimillonarias para producir vehículos eléctricos e híbridos en territorio brasileño.

Chile atrae inversiones chinas vinculadas a la cadena de valor del litio. Empresas como Tianqi Lithium y BYD han mostrado interés en desarrollar proyectos de procesamiento de litio y fabricación de componentes para baterías.

Perú recibe importantes inversiones de empresas chinas en minería, especialmente cobre, un recurso esencial para la fabricación de vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Además, fabricantes chinos de buses eléctricos como Yutong y BYD han incrementado su presencia en proyectos de transporte público sostenible.

Colombia ha experimentado una creciente llegada de marcas chinas como BYD, JAC Motors y Changan Automobile.

China va más allá de vender vehículos. Busca asegurar el acceso a minerales críticos como litio y cobre, instalar capacidad productiva cerca de los consumidores y fortalecer su presencia industrial en mercados emergentes. Por ello, Brasil y Argentina aparecen hoy como los principales polos manufactureros, mientras que Chile y Perú destacan por su papel en el suministro de materias primas esenciales para la transición energética.

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