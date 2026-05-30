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El enorme país de China vuelve a apostar por América Latina mediante un importante proyecto industrial orientado a transformar el sector de la movilidad en la región. El país del oriente escogió a esta nación latinoamericana para instalar una moderna planta automotriz equipada con tecnología de vanguardia, destinada a la fabricación de vehículos eléctricos e inteligentes. Con esta inversión, China busca consolidar su presencia en el mercado automotor latinoamericano, al tiempo que contribuirá a la creación de puestos de trabajo, el desarrollo tecnológico y la adopción de alternativas energéticas más sostenibles. Asimismo, la iniciativa genera grandes expectativas que serían favorables para la economía local y fortalecer la posición del país elegido como un centro estratégico para el crecimiento de la industria automotriz en América Latina.