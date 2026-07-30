La calidad de vida no depende únicamente del crecimiento económico o del ingreso promedio de una población. Factores como la seguridad, el acceso a servicios de salud, el poder adquisitivo, el costo de vida, la contaminación, el tráfico y las condiciones climáticas también influyen en la percepción sobre qué tan favorable es vivir en un determinado país. Bajo estos criterios, Uruguay lidera Sudamérica en 2026, según el Índice de Calidad de Vida de Numbeo, con una puntuación de 139,08. En el extremo contrario aparece Venezuela, con 75,19 puntos.

Uruguay lidera el ranking de calidad de vida en Sudamérica

El país que ocupa el primer lugar regional es Uruguay, seguido por Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. La diferencia entre los primeros puestos y los últimos muestra una brecha considerable en aspectos relacionados con bienestar, servicios y condiciones urbanas. Uruguay alcanza 139,08 puntos, mientras Ecuador registra 128,71 y Argentina 123,41. Brasil completa el cuarto lugar con 117,82 puntos.

Uno de los elementos que favorece la posición uruguaya es el comportamiento de varios de los indicadores considerados por Numbeo. El país registra un índice de sanidad de 68,51 y un índice climático de 98,31. También obtiene mejores resultados que varios de sus vecinos en términos generales de calidad de vida, aunque su poder adquisitivo es menor que el de algunas economías desarrolladas. El índice, cabe precisar, es una medición comparativa y no equivale a una evaluación oficial de los gobiernos o de las Naciones Unidas.

¿En qué puesto aparece Perú?

Perú ocupa el séptimo lugar de Sudamérica, con un índice de calidad de vida de 92,26 puntos. El país se encuentra por debajo de Colombia, que registra 105,92; Chile, con 109,81; Brasil, con 117,82; Argentina, con 123,41; y Ecuador, con 128,71. Solo Venezuela aparece por debajo de Perú entre los países sudamericanos considerados en esta clasificación.

El resultado peruano está condicionado por varios indicadores. Numbeo asigna al país un índice de poder adquisitivo de 49,71 y uno de seguridad de 33,09, mientras que el índice de sanidad llega a 56,89. A ello se suma un índice de tiempo de desplazamiento de 49,98 y uno de contaminación de 81,92, factores que pesan en la valoración general. En contraste, Perú obtiene un índice climático de 93,27, uno de los aspectos mejor evaluados dentro de la medición.

Venezuela ocupa el último lugar de Sudamérica

En el otro extremo del listado aparece Venezuela, con 75,19 puntos, situándose en el octavo y último lugar entre los países sudamericanos incluidos en el índice. Su puntuación está muy por debajo de la registrada por Perú y refleja una situación desfavorable en varios de los componentes analizados. Venezuela obtiene 19,62 puntos en seguridad y 39,89 en sanidad, además de 17,71 en poder adquisitivo.

El ranking 2026 permite observar así una fotografía comparativa de las condiciones de vida en Sudamérica: Uruguay encabeza la región y Venezuela la cierra, mientras Perú se ubica en la séptima posición. La clasificación de Numbeo combina información y percepciones relacionadas con seguridad, salud, poder adquisitivo, vivienda, costo de vida, tráfico, contaminación y clima. Por ello, sus resultados deben interpretarse como un indicador comparativo de condiciones de vida y no como una medición absoluta del bienestar de todos los habitantes de cada nación.

Qué factores medimos cuando hablamos de “calidad de vida”?

La calidad de vida no se reduce al PIB ni al salario promedio: los índices más citados mezclan variables objetivas y subjetivas. El ranking de Numbeo, por ejemplo, combina nueve componentes: poder adquisitivo (qué tanto rinde el ingreso), seguridad, sanidad, costo de vida, relación precio/ingresos para viviendas, movilidad urbana (tiempo en tráfico), contaminación y clima. Un país puede tener un PIB relativamente alto, pero ubicarse mal si la gente percibe inseguridad, servicios deficientes o dificultades extremas para acceder a vivienda digna.

El Best Countries Index de la Wharton School, tomado como referencia por La República de Colombia, evalúa 85 países mediante encuestas a más de 15 000 adultos en 33 naciones, midiendo atributos asociados a reputación como estabilidad política, oportunidades laborales, salud, educación y calidad de servicios. Es decir, se trata de un indicador de percepción internacional, no de cifras duras, pero refleja cómo el mundo ve la capacidad de un país para ofrecer buena vida a sus habitantes. Por eso, cuando se afirma que un país tiene “peor calidad de vida”, suele tratarse de una síntesis de varios déficits simultáneos en seguridad, bienestar social y oportunidades.

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