La construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) marca un nuevo capítulo para la industria naval sudamericana. El proyecto, desarrollado íntegramente con ingeniería local y acompañado de transferencia de tecnología internacional, busca fortalecer la autonomía operativa y modernizar el sector naval del país. La nueva fragata no solo representa un avance en capacidades militares, sino también un impulso estratégico e industrial, debido a que permitirá potenciar el conocimiento técnico nacional y consolidar el desarrollo de la construcción naval especializada. Especialistas destacan que la PES constituye uno de los proyectos más ambiciosos de la región, en un escenario donde las armadas latinoamericanas avanzan hacia embarcaciones más flexibles, automatizadas y digitalizadas. Gracias a su diseño multipropósito y capacidad de adaptación a distintos escenarios operativos, la plataforma es considerada una de las fragatas más modernas de América Latina.

¿Qué país de Sudamérica viene ejecutando esta construcción bajo el proyecto naval que se ha trazado en concluir?

Colombia inició la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar, en un proyecto considerado histórico para la industria naval y la defensa del país. La PES será el buque de guerra más grande construido en territorio colombiano y busca modernizar de forma integral la flota de la Armada mediante tecnología de última generación y capacidades multipropósito. La embarcación forma parte de la estrategia de fortalecimiento marítimo impulsada por el gobierno colombiano, con el objetivo de mejorar la vigilancia, protección y capacidad operativa en aguas nacionales e internacionales. Además de su importancia militar, la construcción de la PES representa un impulso para el desarrollo tecnológico. Los expertos en defensa señalan que este tipo de fragatas están diseñadas para enfrentar amenazas modernas y adaptarse a distintos escenarios operativos, incluyendo misiones de patrullaje, defensa marítima, control del narcotráfico y asistencia humanitaria. Asimismo, el proyecto contempla transferencia tecnológica internacional, lo que permitirá fortalecer las capacidades de ingeniería naval colombiana y posicionar al país como un actor estratégico en la construcción de embarcaciones militares en América Latina.

¿En qué consiste este diseño que lo hace tan especial esta fragata como potencia en la armada marina?

La fragata colombiana tendrá como base el diseño Damen SIGMA Clase 10514, una plataforma naval reconocida internacionalmente por su eficiencia operativa y utilizada por distintas armadas en el mundo. Su arquitectura modular permitirá incorporar de manera progresiva nuevos sistemas de combate, sensores y tecnología avanzada, evitando modificaciones estructurales complejas en futuras modernizaciones. La PES contará con 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, dimensiones que le otorgarán estabilidad, capacidad de maniobra y eficiencia durante operaciones marítimas. Además, la construcción de la embarcación se realizará mediante 52 bloques de acero naval, un método que optimiza los procesos industriales y reduce tiempos de ensamblaje. Este avance tecnológico posiciona a Cotecmar como uno de los astilleros más importantes de la región y con capacidad para desarrollar proyectos navales de alta complejidad tecnológica.

Conoce las misiones navales que podría hacer este buque ante amenazas convencionales y no convencionales

Este buque sería un “multipropósito” por la capacidad para ejecutar diversas operaciones tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico. Su diseño permite desempeñarse en misiones de defensa naval, seguridad marítima y cooperación internacional, adaptándose a distintos escenarios operativos. La versatilidad de la embarcación fortalecerá significativamente la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia frente a amenazas convencionales y no convencionales, reduciendo la necesidad de contar con buques especializados para cada misión específica. Además, la fragata podrá participar en operaciones de vigilancia marítima, lucha contra el narcotráfico, control de actividades ilícitas y asistencia humanitaria en casos de desastres naturales. Este tipo de plataformas modernas ofrecen mayor flexibilidad operativa y permiten optimizar recursos logísticos y estratégicos. Con este proyecto, Colombia busca consolidar una fuerza naval más moderna, interoperable y preparada para enfrentar los desafíos marítimos de la región.

¿Cuáles son las razones que Colombia ha iniciado la construcción de esta fragata con los estándares de tecnología?

Colombia busca fortalecer la autonomía industrial de su sector defensa mediante la construcción local de sus nuevas fragatas, una estrategia que permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y futura modernización de la flota naval. Con ello, el país busca reducir costos operativos y disminuir la dependencia tecnológica del extranjero. El proyecto contempla la proyección de cuatro fragatas, lo que representa un importante salto cualitativo en la estrategia marítima colombiana y consolida al país como uno de los actores más relevantes de la industria de defensa en América Latina. Además de su capacidad operativa, la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) destaca por su elevado nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La embarcación estará equipada bajo estándares compatibles con la OTAN, facilitando la participación de Colombia en ejercicios multinacionales y operaciones conjuntas de seguridad y cooperación internacional. Este avance permitirá fortalecer su presencia estratégica y mejorar su capacidad de respuesta ante desafíos regionales y globales.