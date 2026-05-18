Por Redacción EC

La construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) marca un nuevo capítulo para la industria naval sudamericana. El proyecto, desarrollado íntegramente con ingeniería local y acompañado de transferencia de tecnología internacional, busca fortalecer la autonomía operativa y modernizar el sector naval del país. La nueva fragata no solo representa un avance en capacidades militares, sino también un impulso estratégico e industrial, debido a que permitirá potenciar el conocimiento técnico nacional y consolidar el desarrollo de la construcción naval especializada. Especialistas destacan que la PES constituye uno de los proyectos más ambiciosos de la región, en un escenario donde las armadas latinoamericanas avanzan hacia embarcaciones más flexibles, automatizadas y digitalizadas. Gracias a su diseño multipropósito y capacidad de adaptación a distintos escenarios operativos, la plataforma es considerada una de las fragatas más modernas de América Latina.