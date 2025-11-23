Hoy el mundo experimenta volatilidad, y cierta percepción de inseguridad basada en coyunturas vinculadas a diversos aspectos sociales, sin embargo, y en cuanto a inversiones se refiere, hoy diversas son las alianzas estratégicas que generan cooperación mutua entre países del mundo. Al respecto, actualmente resulta importante destacar el financiamiento de proyectos realizado por parte de gobierno de potencia asiática en país sudamericano donde a nivel tecnológico e infraestructura ferroviaria, por ejemplo, vienen desarrollándose grandes iniciativas.

EL PAÍS SUDAMERICANO QUE HA GENERADO ALIANZA ESTRATÉGICA CON POTENCIA ASIÁTICA Y RESALTA POR AVANCE DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES

A nivel global, diversos son los acuerdos generados entre dos o más países, siendo uno en particular que protagoniza potencia asiática, aquella donde también llama la atención la participación de país sudamericano cuyo gobierno hoy brinda detalles acerca de proyectos conjuntos para impulsar el desarrollo de la industria naval, por ejemplo, y el reforzamiento de alianza estratégica en ciencia marina y acuicultura sostenible.

Con respecto a esta información, te contamos que tanto Corea del Sur como Perú, y tras firma de varios contratos y hasta memorandos de entendimiento, actualmente vienen trabajando de la mano con la finalidad de promover iniciativas clave vinculadas a la biodiversidad marina y avance tecnológico que logra verse reflejado a través de entidades como el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

El plan de inversiones de dicha potencia asiática, hoy implica el financiamiento de grandes obras y desarrollo de proyectos que gracias a 6 mil 700 millones de dólares, terminarán haciéndose realidad contando con la participación de trabajadores originarios del país sudamericano, y transferencia efectiva a cargo de la empresa HD Hyundai Heavy Industries (HHI).

Con respecto a la alianza estratégica generada entre Perú y Corea del Sur, resulta importante destacar que desde el 2012 figura vigente el acuerdo de cooperación suscrito entre PRODUCE, y el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea (MOF), y asimismo a partir de mediados de abril de 2024, la firma de convenio a partir de la cual se pretende construir 4 buques de gran envergadura que forman parte del proceso de modernización de la Marina de Guerra del Perú.

ESTE ES EL PROYECTO CONJUNTO QUE MEJOR SIMBOLIZA LA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE COREA Y PERÚ

Anualmente, las noticias comerciales acerca de Perú, dan a conocer el inicio o avance de proyectos cuyo financiamiento figura a cargo de verdaderas potencias a nivel global.

Tal es el caso actual de Corea del Sur que ahora mediante el HD HHI, marca presencia sobre territorio nacional, y en esta oportunidad con respecto a la construcción de dos buques auxiliares logísticos, una patrullera oceánica y una fragata multirol en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

Generando más de 10 mil puestos de trabajo directos e indirectos, la edificación de dichas embarcaciones busca fortalecer la capacidad operativa de la institución de las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), y así contribuir al desarrollo de la industria naval desde los siguientes momentos:

Primer buque auxiliar logístico estaría operativo a fines de 2026

Patrullera oceánica sería entregada en 2028

Fragata multirol quedaría lista en 2030

“Este proceso une a diversas industrias en torno a la construcción naval y generará beneficios no solo para la Marina, sino también para la economía nacional”, ha remarcado el Capitán de Corbeta Diego Huemura Paredes, y representante del SIMA, entorno a la alianza estratégica entre Perú y Corea que va rindiendo frutos.

LOS DOS NUEVOS PROYECTOS CIENTÍFICOS QUE FIGURAN APROBADOS PARA DESARROLLARSE EN PERÚ GRACIAS A INVERSIÓN COREANA

Conectividad ecológica y biodiversidad bentónica en la plataforma continental central del Perú, buscando generar evidencia científica para un manejo ecosistémico eficaz de los recursos marinos propios.

Evaluación de densidades de cultivo del pez Lisa (Mugil cephalus) mediante tecnología biofloc, y esto con el objetivo de optimizar técnicas acuícolas sostenibles que puedan replicarse en comunidades costeras.

Iniciativas ejecutadas entre el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST).