Por Redacción EC

Un importante puerto de América del Sur se consolidará como un nuevo centro logístico estratégico para la región, en un contexto donde las inversiones internacionales, impulsadas principalmente por China, superarían el interés local y evidencian el creciente valor que tiene la infraestructura portuaria dentro del comercio mundial. La modernización y expansión de estas instalaciones responde a la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la conectividad entre mercados internacionales. El desarrollo de puertos con mayor capacidad operativa es considerado un elemento clave para agilizar el movimiento de mercancías y atraer nuevas oportunidades comerciales. En este escenario, el interés extranjero por participar en proyectos de infraestructura también refleja una estrategia de largo plazo, donde los puertos adquieren un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica económica global y del intercambio entre continentes.