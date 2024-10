El pasado 3 de octubre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que Andrés Hurtado fue llevado al penal de Lurigancho donde tendrá que cumplir los 18 meses de prisión preventiva impuesto por el juez Juan Carlos Checkley hasta que duren las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo. Ante ello, uno de sus amigos más íntimos, Manolo Rojas, salió a pronunciarse acerca de la lamentable situación que atraviesa el popular ‘Chibolín’ durante estos primeros días encarcelado en uno de los establecimientos penitenciarios de mayor población penal en el país y mandó un claro mensaje a los reos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PEDIDO HIZO MANOLO ROJAS TRAS SABER QUE ANDRÉS HURTADO ESTÁ EN EL PENAL DE LURIGANCHO?

En la última edición de “Todo se Filtra”, que se transmite por Panamericana TV, Manolo Rojas se refirió sobre su entrañable amigo Andrés Hurtado que se encuentra recluido en el penal de Lurigancho para cumplir con una prisión preventiva de 18 meses. El conocido imitador reveló que ‘Chibolín’ no la viene pasando bien durante estos días y que en su debido momento se dirigirá hasta dicho establecimiento para visitarlo y brindarle su apoyo ya que lo considera un buen amigo.

“Es un momento difícil, no es lo mejor que está pasando, estoy muy triste porque es un gran amigo, es un hermano para mí. Voy a ir cuando haya oportunidad que me pueda recibir porque a veces, él está en un momento que de repente no quiere recibir a nadie”, comentó Manolo.

Asimismo, el cómico aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para mandar un mensaje a los reos del penal y pedir que lo “traten con mucho cariño” al expresentador de televisión ya que en varias oportunidades ambos se han presentado para realizar algún show y colaborar en campeonatos. Además, Rojas dejó en claro que Hurtado no cuenta con amistades en la penitenciaría.

“Hemos ido al penal a veces a hacer show, cuando han habido campeonatos hemos ido a colaborar y le pido a todos mis amigos que lo traten con mucho cariño”, dijo para mencionado medio.

¿QUÉ DIJO EL JEFE DEL INPE SOBRE ANDRÉS HURTADO EN EL PENAL DE LURIGANCHO?

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, brindó declaraciones a los medios de comunicación donde habló sobre Andrés Hurtado y su encarcelamiento en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho. El titular del INPE fue muy claro al precisar que el exconductor de televisión recibirá el mismo trato que los demás y será clasificado en los próximos días a un pabellón.

“El trato a los internos es igual para todos; no habrá ninguna diferencia. (...) Tenemos entre 20 y 30 ingresos diarios; los internos son clasificados y se les determina el pabellón correspondiente”, indicó.

¿QUÉ OPINÓ EL LOCUTOR RAÚL FRANCIA SOBRE SU RELACIÓN CON ANDRÉS HURTADO?

En diálogo con el programa “Simples Mortales”, Raúl Francia salió a responder a todas las acusaciones que lo señalan de haber recibido mucho dinero y favores políticos. El exlocutor de “Sábados con Andrés” negó tajantemente estas inculpaciones y mostró su molestia contra el programa de Beto Ortiz debido a que han dañado su imagen. Incluso dejan entrever que Francia cuenta con una gran fortuna a partir de que comenzó a trabajar con Andrés Hurtado.

“Yo me dedico desde hace doce años al sector público, yo no tengo desbalance patrimonial, yo no tengo departamentos, yo no tengo cuentas millonarias, yo me gano la vida como se la gana todo el mundo. No tengo vehículos de lujo, no son de alta gama, son carros chinos que me los he comprado financiados”, dijo al inicio muy incomodo.

Asimismo, el comunicador negó que haya tenido algún tipo de injerencia en el desarrollo del programa, pues según él, esos temas lo veía ‘Chibolín’ o el mismo productor general, José Malpartida. “Jamás recibí un favor político, ni dinero, jamás. Solo cumplía la función de locutor y animador en el programa. No tenía injerencia en los invitados, todo lo veían Andrés y su productor general (José Malpartida). Desconocía la procedencia de la agencia de viajes o de costos y pagos de pasajes”, sostuvo.

Por último, lamentó sobre las imputaciones falsas que vienen circulando en las redes sociales ya que lo han perjudicado profesionalmente e incluso a su familia que se ha visto afectada. “En TikTok me han sindicado como si estuviera recibiendo favores políticos, a mi mamá casi le da un infarto y todas las empresas en las que prestaba servicios me han dado la espalda”, explicó el locutor.

“Yo lo considero mucho (a Andrés Hurtado), independientemente de lo que la justicia determine de comprobar. Si él ha caído en delitos o ha caído en faltas a la ley, eso es un tema que la justica determinará. Pero en lo personal, lo que a mí me demostró en estos 10 años, hacen de que yo pueda sentir un cariño o estima hacia él. Ojo, yo no avalo lo que él haya hecho o lo que presuntamente haya realizado, no lo comparto, yo hablo del ser humano” agregó.