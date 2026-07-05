El Perú reunirá a los principales exponentes de la panadería, pastelería, chocolatería y heladería durante la primera edición del Perú Bakery National Selection, certamen que se desarrollará del 8 al 11 de julio en el marco de Gastromaq 2026. Más de 50 finalistas provenientes de cinco regiones competirán por integrar las selecciones nacionales que representarán al país en importantes campeonatos internacionales que se celebrarán en Francia e Italia.

La evaluación estará a cargo de un jurado encabezado por el italiano Davide Malizia, seis veces campeón mundial de pastelería y considerado una de las máximas referencias del sector. Su participación permitirá que los concursantes sean calificados bajo criterios de nivel internacional, fortaleciendo el prestigio de esta competencia.

Los participantes demostrarán su técnica y creatividad en seis competencias que definirán a los representantes peruanos para certámenes de Francia e Italia.

El evento congregará además a 10 escuelas e instituciones especializadas del país y se convertirá en el mayor encuentro técnico nacional del rubro. Las actividades se desarrollarán en el Complejo Ferial Villa, en Chorrillos, sede de Gastromaq 2026, feria que proyecta recibir a cerca de 25 mil visitantes vinculados a la industria gastronómica.

Por primera vez, el certamen reunirá seis competencias en un mismo escenario. Entre ellas destacan el Perú Bakery Championship 2026, clasificatorio al Mondial du Pain de Francia; el Concurso Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca; el Perú Panettone Championship 2026; el Perú Pastry Championship 2026; el Campeonato Nacional de Cake Design y Pastillaje; y el Campeonato Nacional de Tiramisú.

Con esta iniciativa, el Perú Bakery National Selection busca impulsar la profesionalización de la industria panadera y pastelera, promoviendo el desarrollo de nuevos talentos que puedan representar al país en los principales escenarios internacionales.