La segunda jornada de las Eliminatorias finalizó este último martes. En este contexto, son algunas la selecciones que se quedaron con mas sinsabores que alegrías. Este último caso es el de Paraguay. El equipo guaraní empató 0-0 con Perú en condición de local y cayó 1-0 ante Venezuela de visita. Había mucha expectativa con este equipo en el comienzo de las Clasificatorias, pero por ahora no ha dado la talla. Sobre esta mala situación, al menos para gran parte de la prensa paraguaya, el gran responsable es Guillermo Barros Schelotto, técnico de la ‘Albirroja’.

Según fuentes cercanas a “Olé”, no está asegurada la presencia de ‘Guille’ para el siguiente partido de Paraguay, el cual será ante Argentina en River el próximo 12 de octubre. Los directivos de la selección paraguaya no estarían muy satisfechos con los resultados obtenidos y el rendimiento del equipo en la primera fecha doble de las Eliminatorias. De esta manera, el exBoca Juniors podría ser el primer estratega en ser cesado de su cargo en este proceso clasificatorio.

Guillermo Barros Schelotto: qué dijo sobre la derrota ante Venezuela por las Eliminatorias

“Analizaremos el momento de cada jugador. En lo futbolístico el equipo respondió, pero no nos alcanza con eso. Tenemos que sumar porque nuestro objetivo es el Mundial. Analizaremos estos dos partidos para lo que se viene”, comentó Barros Schelotto tras caer 1-0 ante Venezuela en Maturín.

Asimismo, Guillermo agregó: “El trabajo del cuerpo técnico no es solo lo táctico y lo físico, hay que tener un buen espíritu. En el partido contra Perú hubo tres jugadas de penal que no fueron revisadas por el VAR. Hoy en el penal de Venezuela tardaron dos minutos y no vieron la falta de un venezolano previa a la mano del paraguayo”.

Por último, el exfutbolista hizo hincapié en que hay una necesidad urgente de conseguir puntos. “En el primer tiempo, por momentos el partido lo manejó Venezuela y por momentos nosotros. En lo futbolístico respondimos, pero no nos alcanza, tenemos que sacar puntos”.

Fecha 2 de las Eliminatorias- resultados

Bolivia 0-3 Argentina



Ecuador 2-1 Uruguay



Venezuela 1-0 Paraguay



Chile 0-0 Colombia



Perú 0-1 Brasil



Fecha 3 de las Eliminatorias

Bolivia vs Ecuador: 12 de octubre | 15:00 horas



Colombia vs Uruguay: 12 de octubre | 15:00 horas



Chile vs Perú: 12 de octubre | 19:00 horas



Argentina vs Paraguay: 12 de octubre | 19:00 horas



Brasil vs Venezuela: 12 de octubre | 19:30 horas

La Conmebol dio a conocer el fixture de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que por primera vez se realizará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Conoce todos los detalles en este video.