A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado el pensamiento crítico de los niños ante la llegada de la inteligencia artificial a sus vidas y la forma en que esta ha influido en la evolución de sus tareas académicas. De esta manera, desde el punto de vista psicológico, han quedado relegados procesos como la búsqueda de información, la reflexión y el ensayo por parte de los escolares, lo que podría limitar el desarrollo de habilidades fundamentales para su aprendizaje. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL INCONVENIENTE DE QUE LOS NIÑOS REALICEN SUS TAREAS CON LA IA, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con la psicóloga especializada en educación Rocío Ramos-Paúl, afirma que los errores al realizar las tareas académicas cumplen un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que favorecen el desarrollo de capacidades de análisis y resolución de problemas. Sin embargo, advierte que el acceso a respuestas con ayuda de la inteligencia artificial podría disminuir el valor formativo de las actividades realizadas por los estudiantes como, por ejemplo, pensar por sí mismos y de tomar decisiones de manera razonada.

Por consiguiente, la experta en psicología recomienda a las familias fomentar la autonomía en el estudio, es decir, incentivar a los más pequeños a intentar resolver las tareas por sí mismos antes de solicitar ayuda, para luego acompañar el proceso de aprendizaje. Asimismo, Ramos-Paúl señala que la tecnología no constituye el problema en sí misma, sino el uso que se le da cuando reemplaza el esfuerzo intelectual necesario para el desarrollo de competencias cognitivas, conforme comparte El Español.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR CON LA TELEVISIÓN PRENDIDA?

Es habitual que una persona se quede dormida tras un largo día con la televisión encendida mientras ve algún programa. Sin embargo, para el departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, esto podría tener graves consecuencias para la salud si se mantiene el sonido del aparato y una exposición prolongada a la luz. De esta manera, según la investigación, esta situación puede generar estrés en el sistema cardiovascular y, como resultado, incrementar el riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

Inclusive, para la coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, María José Martínez Madrid, sostuvo que el cerebro puede interpretar la luz artificial como si fuera natural, lo que reduce la producción de melatonina, hormona esencial para un sueño reparador. Eso no es todo, estímulos breves, como encender la luz para ir al baño o ir a tomar agua, pueden influir también en este proceso, conforme comparte El Tiempo. “El sistema circadiano es el encargado de organizar todos los ritmos que tienen lugar en nuestro cuerpo; entre ellos, el de sueño-vigilia. Sin melatonina, no vamos a poder conciliar el sueño o va a ser más superficial, fragmentado y con más despertares”, explicó.