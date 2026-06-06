Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado el pensamiento crítico de los niños ante la llegada de la inteligencia artificial a sus vidas y la forma en que esta ha influido en la evolución de sus tareas académicas. De esta manera, desde el punto de vista psicológico, han quedado relegados procesos como la búsqueda de información, la reflexión y el ensayo por parte de los escolares, lo que podría limitar el desarrollo de habilidades fundamentales para su aprendizaje. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.