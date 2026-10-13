Por Christian Gambini

Cuando llega el momento de aprender un oficio o encontrar una salida a un problema difícil, elegir a quién pedir orientación puede marcar la diferencia. Algunas personas ofrecen conocimientos adquiridos mediante el estudio y la teoría, mientras que otras cuentan con la experiencia de haber enfrentado situaciones similares. En ese contraste, la práctica cotidiana se convierte en una fuente de aprendizaje que permite comprender los desafíos desde otra perspectiva.