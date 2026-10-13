Cuando llega el momento de aprender un oficio o encontrar una salida a un problema difícil, elegir a quién pedir orientación puede marcar la diferencia. Algunas personas ofrecen conocimientos adquiridos mediante el estudio y la teoría, mientras que otras cuentan con la experiencia de haber enfrentado situaciones similares. En ese contraste, la práctica cotidiana se convierte en una fuente de aprendizaje que permite comprender los desafíos desde otra perspectiva.

Esta idea queda resumida en un conocido proverbio chino que invita a buscar el consejo de quien ya ha recorrido el camino, en lugar de limitarse a escuchar a quien únicamente lo ha estudiado. La reflexión, difundida en ámbitos como el desarrollo personal y el mundo laboral, destaca el valor de aprender de las experiencias ajenas. Así, observar los aciertos y errores de quienes han pasado por una situación puede ofrecer herramientas útiles para afrontar nuevos retos.

Esto es lo que nos trata de decir el proverbio chino que pone la experiencia por encima de la teoría

La conocida máxima, difundida también como «pregunta al hombre con experiencia, no al hombre con estudios», pone sobre la mesa el valor de la práctica frente a los conocimientos exclusivamente teóricos. Su mensaje sostiene que, ante los desafíos de la vida real, haber enfrentado una situación puede ofrecer herramientas difíciles de encontrar en los libros. Aunque su origen exacto no está documentado y suele vincularse con la tradición china, la frase ha ganado espacio en publicaciones de desarrollo personal y formación profesional.

La diferencia entre ambos aprendizajes puede entenderse a través de una sencilla comparación: la teoría funciona como un mapa que señala la ruta ideal, mientras que la experiencia representa el camino recorrido, con obstáculos, errores y aprendizajes inesperados. Quien ya ha atravesado una dificultad suele contar con recursos prácticos para afrontar situaciones imprevistas y corregir el rumbo cuando algo falla. Ese conocimiento, construido a partir de la práctica, aporta una perspectiva que no siempre se encuentra en los manuales.

El proverbio no desprecia el estudio, la teoría es la base, pero la práctica lo convierte en criterio

La reflexión detrás de este proverbio no busca restarle importancia a los estudios ni al conocimiento académico, sino destacar que la formación necesita complementarse con la experiencia. La teoría permite organizar la información, comprender conceptos y transmitir aprendizajes de manera estructurada. Sin embargo, es al enfrentarse a situaciones reales cuando esos conocimientos comienzan a transformarse en habilidades y criterios propios. De esta manera, aprender también implica poner a prueba lo estudiado y descubrir cómo aplicarlo en la práctica.

Esta relación entre saber y hacer encuentra un punto de conexión en las ideas del filósofo Michael Polanyi, quien desarrolló el concepto de conocimiento tácito. Se trata de aquel aprendizaje que resulta difícil expresar completamente con palabras o plasmar en un manual, porque se construye mediante la experiencia directa. Es un saber que se adquiere al actuar, observar y corregir errores a lo largo del tiempo. Así, la práctica aporta una comprensión que complementa los conocimientos obtenidos a través del estudio.

Estos son los ejemplos en los que la experiencia supera a la teoría de acuerdo a la práctica

En el mundo empresarial, los manuales enseñan a elaborar planes de negocio y calcular ingresos para los próximos cinco años, pero la realidad suele cambiar antes de lo previsto. Un emprendedor experimentado sabe que los imprevistos pueden aparecer desde el primer mes y que reaccionar a tiempo resulta fundamental. Cuando un proveedor falla o las ventas disminuyen, la experiencia ayuda a encontrar nuevas salidas.

En la medicina ocurre algo parecido: un estudiante puede memorizar los síntomas de la apendicitis y superar un examen con excelentes resultados. Sin embargo, un médico con años de consulta también aprende a reconocer señales sutiles, como un gesto o una alteración en el tono de la piel. Son detalles que la práctica permite identificar y que pueden complementar los conocimientos adquiridos durante la formación.

La cocina también demuestra que las instrucciones no siempre bastan para alcanzar el resultado esperado. Aunque una receta indique cantidades y tiempos precisos, el grosor de la carne o la potencia del horno pueden cambiar la preparación. Allí aparece la destreza del cocinero, capaz de interpretar el olor, el sonido y la textura de los alimentos para ajustar cada paso.

Uno de los ejemplos más recordados de experiencia bajo presión ocurrió el 15 de enero de 2009, cuando el capitán Chesley Sullenberger logró amerizar en el río Hudson un avión de US Airways tras perder ambos motores por el impacto con una bandada de aves. Los procedimientos previstos para esa emergencia contemplaban condiciones de altitud diferentes, por lo que el piloto tuvo que tomar decisiones en cuestión de segundos. Su actuación mostró cómo el conocimiento técnico y la experiencia pueden resultar decisivos ante una situación inesperada.

Así se debe preguntar a alguien con experiencia para aprender de verdad cualquier materia

Aprender de quienes ya han recorrido un camino requiere algo más que acercarse y pedir consejos: también implica saber formular las preguntas adecuadas. Consultas demasiado generales, como «¿cómo te fue?», suelen obtener respuestas poco precisas, mientras que aquellas centradas en las dificultades revelan detalles valiosos. Preguntar qué suele fallar sin que nadie lo note al principio o qué cambiaría esa persona si comenzara de nuevo permite descubrir lecciones que no siempre se comparten espontáneamente.

Otro paso importante consiste en indagar en los errores cometidos y los criterios utilizados para tomar decisiones. Conocer cuál fue el tropiezo más costoso de alguien, qué señales de alerta pasó por alto o qué factores evaluó antes de actuar ayuda a comprender su manera de pensar. No se trata únicamente de imitar sus pasos, sino de entender las razones que guiaron sus decisiones y aprender de las consecuencias que enfrentó.

Sin embargo, ninguna pregunta alcanza su verdadero valor si no existe disposición para escuchar. Quien busca aprender debe permitir que su interlocutor explique los detalles sin interrumpirlo para contar sus propias experiencias. En esos relatos pueden aparecer claves que marcan la diferencia entre conocer una respuesta y comprender cómo aplicarla. Porque, mientras el qué suele encontrarse en los libros, el cómo se descubre muchas veces a través de la experiencia.

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