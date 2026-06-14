Por Redacción EC

Cuando se habla de arquitectura monumental, las miradas suelen dirigirse de inmediato hacia Europa y sus emblemáticos rascacielos, catedrales y estructuras históricas que han marcado la evolución de la ingeniería. Sin embargo, lejos de esos escenarios tradicionales, un país de Sudamérica ha comenzado a captar la atención de especialistas y observadores al romper esquemas y alcanzar una marca que pocos imaginaban en la región. El avance no solo representa un logro arquitectónico. Detrás de estas imponentes estructuras existe una combinación de innovación tecnológica, inversión y planificación urbana que ha permitido convertir ambiciosos proyectos en realidad. Cada nuevo nivel construido ha sido también una demostración de la capacidad de la región para competir en un terreno históricamente dominado por otras partes del mundo. El crecimiento sostenido de sus centros urbanos y la apuesta por desarrollos de gran escala han llevado a este país a consolidarse como referente sudamericano en materia de altura.