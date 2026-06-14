Cuando se habla de arquitectura monumental, las miradas suelen dirigirse de inmediato hacia Europa y sus emblemáticos rascacielos, catedrales y estructuras históricas que han marcado la evolución de la ingeniería. Sin embargo, lejos de esos escenarios tradicionales, un país de Sudamérica ha comenzado a captar la atención de especialistas y observadores al romper esquemas y alcanzar una marca que pocos imaginaban en la región. El avance no solo representa un logro arquitectónico. Detrás de estas imponentes estructuras existe una combinación de innovación tecnológica, inversión y planificación urbana que ha permitido convertir ambiciosos proyectos en realidad. Cada nuevo nivel construido ha sido también una demostración de la capacidad de la región para competir en un terreno históricamente dominado por otras partes del mundo. El crecimiento sostenido de sus centros urbanos y la apuesta por desarrollos de gran escala han llevado a este país a consolidarse como referente sudamericano en materia de altura.

¿En qué país se ubica este rascacielos con la mejor tecnología y la planificación urbana en toda la región?

Este rascacielos es la imponente Gran Torre Costanera que alcanza los 300 metros de altura y se eleva con 62 pisos sobre el perfil urbano de Santiago en Chile. Esta gigantesca estructura no solo es la más alta de Sudamérica, sino que supera la altura de la icónica Torre Eiffel, siendo un símbolo del crecimiento urbano y económico de la región. La torre forma parte del complejo Costanera Center, uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del país. Su diseño moderno y su impresionante presencia la han transformado en un referente visual de la capital chilena y en una muestra del dinamismo que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas. Ubicada en la comuna de Providencia, la edificación domina el horizonte santiaguino y se integra a un complejo que reúne un centro comercial, oficinas corporativas y espacios de entretenimiento. Desde su inauguración en 2014, se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Santiago, atrayendo a miles de visitantes que buscan contemplar la ciudad desde las alturas y conocer de cerca una de las obras de ingeniería más destacadas de América Latina.

¿Qué se puede encontrar en este rascacielos si uno ingresa en un plan turístico cuando se va a Chile?

El mirador se encuentra en los pisos 61 y 62 de la torre, brindando una experiencia privilegiada para quienes desean admirar la ciudad desde las alturas. Desde este punto es posible disfrutar de impresionantes atardeceres, una propuesta gastronómica de primer nivel y un exclusivo espacio conocido como Sky 300 Bar & Coffee. Con atención diaria entre las 10:00 y las 22:00 horas, este mirador se ha convertido en uno de los lugares más atractivos para observar el paisaje urbano de Santiago. La combinación de vistas panorámicas, buena cocina y puestas de sol espectaculares ofrece una experiencia difícil de igualar en la capital chilena. El Sky 300 Bar destaca precisamente por fusionar gastronomía y turismo en un entorno privilegiado que permite contemplar la ciudad desde uno de los puntos más altos de Sudamérica.

¿Cuáles son los rascacielos más altos en Sudamérica después de la Gran Torre Costanera en Chile?

Después de la Gran Torre Costanera (300 m), los rascacielos más altos de Sudamérica son aproximadamente:

Puesto 1: Gran Torre Costanera; Santiago de Chile con 300 m

Puesto 2: One Tower; Balneário Camboriú Brasil con 290 m

Puesto 3: Yachthouse Residence Club Torre 1; Balneário Camboriú Brasil con 281 m

Puesto 4: Yachthouse Residence Club Torre 2; Balneário Camboriú Brasil con 281 m

Puesto 5: Alvear Tower; Buenos Aires Argentina con 239 m

Puesto 6: Torres de Parque Central; Caracas Venezuela con 225 m

Aunque la Gran Torre Costanera sigue siendo la más alta de Sudamérica, ya no es la más alta de toda Latinoamérica: la T.Op Torre 1 (antes llamada Torre Obispado) la supera con unos 305 metros. Un dato interesante es que la ciudad brasileña de Balneário Camboriú se ha convertido en la “capital de los rascacielos” de Sudamérica. Allí se están construyendo torres aún más altas, como la futura Senna Tower, proyectada para superar los 500 metros de altura. Si se completa según lo anunciado, dejará atrás a la Gran Torre Costanera como el edificio más alto de Sudamérica.

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