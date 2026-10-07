Speedwagon anuncia el lanzamiento de El Secreto del Grimorio: Sefer Dravya, la nueva novela de Raúl García Bobbio, una historia que combina el suspenso policial con el esoterismo, la alquimia, la neurociencia y conocimientos que actualmente pueden relacionarse con la física cuántica.

La historia sigue a Nathaniel Rossi de la Vega, un restaurador de libros antiguos habituado a la soledad de un sótano en el emblemático Jirón de la Unión. Su rutina se rompe la noche en que un arcón de madera llega a su puerta con un tomo escondido durante siglos, ligado a sociedades secretas, magia, alquimia, conocimientos arcanos y ciencias que hoy pueden denominarse física cuántica.

La trama plantea una dimensión en la que conceptos como el Efecto Observador, la Ley de la Asunción y las ondas cerebrales Theta sirven para alterar la materia. La historia toma un giro cuando Nathaniel es incriminado en un homicidio y comienza a ser perseguido por el comandante Valer.

Ante esta situación, el protagonista deberá descifrar el manuscrito para demostrar su inocencia y, al mismo tiempo, transmutar su propia existencia antes de ser atrapado.

La portada del libro | Foto: Difusión

Un grimorio creado para la novela

Un grimorio es presentado en la obra como un libro arcano y antiguo que, al ser leído, entrega instrucciones sobre qué realizar. Durante siglos circularon manuales que contenían tablas de correspondencias, alquimia, principios herméticos y advertencias sobre aquello que convenía no hacer.

El Sefer Dravya pertenece a esa tradición, pero tiene una particularidad: nunca existió y fue creado especialmente para esta novela.

Su nombre reúne dos lenguas. Sefer significa “libro” en hebreo y es una palabra presente en títulos de la cábala. Dravya significa “sustancia” o “materia prima” en sánscrito y, dentro de la filosofía jainista, nombra aquello de lo que está hecho lo real. De esta combinación surge la idea de un libro de la sustancia.

Una experiencia visual dentro de la historia

La propuesta también incorpora láminas a lo largo de sus capítulos. Estas incluyen geometría sagrada, dibujos angelicales y medievales, así como el cubo de Metatrón desplegado, pero reinterpretados con elementos de modernidad.

Entre estas imágenes se encuentra una representación que combina el experimento de la doble rendija con un ángel y un caballero.

De esta manera, quien lee tiene en sus manos, al menos en parte, el mismo libro que Nathaniel sostiene dentro de la historia, reforzando el carácter inmersivo de la propuesta.

“Este libro no llega a ustedes por casualidad, llega porque ya están preparados para mirar donde otros apartan la vista”, advierte el autor en las primeras páginas.

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