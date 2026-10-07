El "Secreto del Grimorio: Sefer Dravya", la nueva novela de Raúl García Bobbio | Imagen: Difusión
El "Secreto del Grimorio: Sefer Dravya", la nueva novela de Raúl García Bobbio | Imagen: Difusión
Por Redacción EC

Speedwagon anuncia el lanzamiento de El Secreto del Grimorio: Sefer Dravya, la nueva novela de Raúl García Bobbio, una historia que combina el suspenso policial con el esoterismo, la alquimia, la neurociencia y conocimientos que actualmente pueden relacionarse con la física cuántica.