Este último fin de semana, se ha dejado un vacío irremplazable en el periodismo peruano debido al sensible y sorpresivo fallecimiento de Jaime Chincha a los 48 años de edad. La triste noticia llevó a varios colegas, con quienes compartió gratos momentos, a despedirse de él a través de las redes sociales. Inclusive, diversos congresistas también se pronunciaron sobre el deceso del comunicador, quienes reconocieron su aporte al debate público y a la defensa de los valores democráticos. En ese contexto, Jimmy Chinchay mandó un emotivo mensaje a su compañero, recordando sus inicios como fundador de Canal N. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ EMOTIVO MENSAJE ENVIÓ JIMMY CHINCHAY A JAIME CHINCHA?

El domingo 7 de septiembre, a los 48 años, Jaime Chincha falleció a causa de un infarto fulminante en su domicilio ubicado en la calle Santa Isabel en el distrito de Miraflores. Esta noticia repercutió rápidamente a nivel nacional debido a su larga trayectoria, en la que destaca su inicio en el mundo del periodismo integrando el equipo fundador de Canal N en 1999. Eso no es todo, durante sus más de dos décadas dedicada a la profesión tuvo la oportunidad de formar parte de América Televisión, Frecuencia Latina, Willax TV, RPP, entre otros.

Y es que, gracias a su estilo directo y crítico, se consolidó como una de las figuras más influyentes del periodismo nacional en los últimos años. Por ello, con el objetivo de rendirle un sentido homenaje, el periodista Jimmy Chinchay utilizó su programa para enviarle un emotivo mensaje a quien fue su compañero en Canal N durante varios años. El presentador de noticias, visiblemente afectado, confesó que recibió la noticia con profundo dolor, aunque aprovechó el momento para rememorar los gratos recuerdos compartidos durante su paso por el canal, donde fue uno de los fundadores.

“Jaime se fue a los 48 años, una edad muy joven para un paro cardiaco. Un amigo me escribe al mediodía para darme la noticia y no podía creerlo como muchos. Llamé a Angélica Valdés y me confirmó la información. Desde aquí nuestro saludo, homenaje, el programa te lo dedicamos Jaime y descansa en paz. A la familia las condolencias del caso. Nos ha chocado e impactado. Jaime fue fundador de Canal N, allá en 1999. Él cumplía su aniversario (4 de julio) cada vez que Canal N cumplía su aniversario. Sin duda un vacío, el periodismo está de luto. Jaime descanse en paz”, dijo Chinchay muy conmocionado.

¿DÓNDE SON VELADOS LOS RESTOS DE JAIME CHINCHA?

Tras confirmarse el sensible fallecimiento de Jaime Chincha, se conoció que los restos del periodista son velados en privado en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores. Los familiares del comunicador pidieron las disculpas por no permitir el acceso a la prensa y demás seguidores, argumentando que el acceso es limitado a familiares y allegados cercanos. De igual manera, según información preliminar, este lunes 8 de septiembre se llevará a cabo el entierro, sin conocerse si el cuerpo será incinerado o llevado a un camposanto para su sepultura.