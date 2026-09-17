En una relación de pareja es habitual encontrar coincidencias, desde los valores que comparten hasta los intereses y proyectos que construyen juntos. Sin embargo, también pueden surgir diferencias al momento de tomar decisiones, interpretar determinadas situaciones o expresar preferencias personales. Que dos personas se quieran no significa que tengan que pensar de la misma manera en todo momento. De hecho, una relación en la que nunca existen opiniones distintas puede llevar a preguntarse si realmente existe un acuerdo entre ambos o si uno de ellos ha comenzado a ceder su propia voz. Esta idea está presente en una conocida frase atribuida a Sigmund Freud: “Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos”. A continuación, te contamos qué quiso plantear esta reflexión, por qué discrepar puede ser saludable y qué ocurre cuando el silencio se confunde con armonía.

¿QUÉ QUIERE DECIR FREUD CUANDO AFIRMA QUE “UNO DE LOS DOS PIENSA POR AMBOS”?

La frase plantea que una coincidencia absoluta no necesariamente significa que dos personas tengan las mismas ideas. En ocasiones, el acuerdo permanente puede aparecer cuando uno de los integrantes deja de expresar sus verdaderas opiniones y acepta de manera constante las posiciones de su pareja. Esto puede ocurrir por miedo a discutir, inseguridad, temor a decepcionar o porque siente que sus ideas tienen menos importancia. Así, una relación que desde fuera parece tranquila puede esconder una participación desigual, donde una persona termina definiendo las preferencias, tomando decisiones y marcando el rumbo mientras la otra deja progresivamente de opinar.

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¿POR QUÉ NO ESTAR DE ACUERDO EN TODO PUEDE SER BENEFICIOSO?

Pensar de manera distinta no significa que exista una relación débil. Dos personas pueden quererse, compartir principios y mantener intereses comunes, al mismo tiempo que discrepan sobre gustos, decisiones o la forma de entender una situación. Esas diferencias pueden favorecer el diálogo porque invitan a escuchar otros puntos de vista, explicar los propios argumentos y comprender mejor a la pareja. Desde la psicología, el conflicto interpersonal puede entenderse como una diferencia relacionada con acciones, creencias, deseos o actitudes. Por ello, la existencia de desacuerdos no determina por sí sola la calidad del vínculo; resulta más relevante la manera en que ambos afrontan esas diferencias.

¿CÓMO SE PUEDEN MANEJAR LAS DIFERENCIAS DENTRO DE LA PAREJA?

Las discusiones no tienen que desaparecer para que una relación funcione. Los vínculos positivos y basados en el apoyo pueden favorecer el bienestar emocional, mientras que los conflictos acompañados de hostilidad pueden afectar la satisfacción de ambos integrantes. Por eso, resulta importante aprender a expresar las diferencias sin convertirlas en ataques personales. Escuchar antes de responder, comunicar las propias necesidades, evitar las descalificaciones y aceptar que la otra persona puede conservar una opinión distinta son formas de afrontar los desacuerdos de manera constructiva. Más que buscar una coincidencia permanente, una pareja puede construir una relación en la que ambos tengan libertad para expresar lo que piensan y participar en las decisiones, según informa la plataforma Ok Diario.

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