BTS llegará a Lima para tres conciertos en el Estadio San Marcos, mientras ARMY Perú prepara proyectos que buscan dejar una huella más allá de los shows. (Foto: @bts.bighitofficial)
BTS llegará a Lima para tres conciertos en el Estadio San Marcos, mientras ARMY Perú prepara proyectos que buscan dejar una huella más allá de los shows. (Foto: @bts.bighitofficial)
Por Paolo Valdivia

La esperada llegada de BTS a Lima para sus multitudinarios conciertos ha causado una enorme expectativa en todo el país. Sin embargo, la cobertura informativa ha quedado en medio de una intensa controversia tras las recientes declaraciones del periodista Gunter Rave durante la transmisión en vivo de Canal N.

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