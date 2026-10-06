La esperada llegada de BTS a Lima para sus multitudinarios conciertos ha causado una enorme expectativa en todo el país. Sin embargo, la cobertura informativa ha quedado en medio de una intensa controversia tras las recientes declaraciones del periodista Gunter Rave durante la transmisión en vivo de Canal N.

La postura del comunicador, contrapuesta a los pedidos explícitos del fandom oficial de la agrupación surcoreana (ARMY), ha generado un encendido debate en redes sociales sobre la privacidad de los artistas y los límites del ejercicio periodístico.

“Nosotros los periodistas no respetamos eso”: Las frases de Gunter Rave que encendieron las redes

Durante el despacho televisivo en el que se emitían imágenes de la llegada de la banda a la capital, el experimentado reportero Gunter Rave abordó la solicitud enviada por los fanáticos, marcando una postura que rápidamente fue rechazada por los usuarios.

“Vamos a ver qué más actividades han preparado. Lo cierto es que, de acuerdo a la comunidad de las ARMY, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel”, señaló inicialmente Rave.

Posteriormente, el periodista justificó la difusión de las imágenes e intenciones del medio agregando:

“Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima. Claro, esa es noticia, estamos detrás de la noticia.”

Canal N rastreará la ubicación de BTS “muy a pesar de las ARMY”

Lejos de pausar la cobertura en lugares privados, el reportero de Canal N confirmó que el equipo periodístico continuaría buscando detalles sobre el hospedaje y los itinerarios no públicos del grupo surcoreano en la capital.

El video de Gunter Rave versus las “Armys”: “Vamos a cubrir todas sus actividades muy a pesar de las ‘Armys’”… 🔥 https://t.co/S3k7gUlCdI — Genaro (@pagamegenaro) October 6, 2026

“Más bien ya vamos a averiguar en unos instantes más en qué hotel están y qué actividades van a hacer, y seguramente la vamos a cubrir. Muy a pesar de las ARMY”, afirmó contundentemente al cierre de su intervención.

La reacción de los fanáticos

Las palabras de Gunter Rave desencadenaron una ola de críticas en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok. Diversos usuarios y colectivos de fans señalaron que rastrear los hospedajes vulnera la tranquilidad de los artistas y puede propiciar situaciones de riesgo por aglomeraciones desmedidas.

El pedido de las ARMY: Respeto a la privacidad y agenda oficial de BTS

Ante el arribo del grupo de K-pop al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la comunidad de seguidores en Perú organizó una campaña para resguardar la tranquilidad e integridad de los integrantes de la banda y su equipo de trabajo.

A través de sus canales comunitarios, las ARMY instaron al público general y a la prensa a:

Evitar aglomeraciones en espacios privados, como las inmediaciones del hotel de hospedaje.

en espacios privados, como las inmediaciones del hotel de hospedaje. Proteger los desplazamientos del grupo para prevenir incidentes de seguridad en las vías públicas.

del grupo para prevenir incidentes de seguridad en las vías públicas. Consumir únicamente información oficial compartida por la agencia productora y los canales autorizados.

El objetivo central del fandom era garantizar una estadía tranquila para los artistas y evitar interferencias en las actividades previas a las presentaciones programadas.