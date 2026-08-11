Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de que un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el oeste y centro del país, dejando importantes daños materiales y pérdidas humanas. Tras este devastador acontecimiento que ha dejado cientos de fallecidos, el mandatario Abelardo de la Espriella ordenó crear un equipo especial de respuesta para coordinar acciones y atender las principales dificultades ocasionadas por la emergencia. Ante esta crítica situación, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que algunos grandes movimientos telúricos han sido seguidos por un incremento de la actividad sísmica en zonas distantes al área de ruptura. Esto ha generado cuestionamientos entre diversos especialistas, quienes analizan si el fuerte acontecimiento registrado en el país cafetero podría tener algún efecto sobre las fallas geológicas ubicadas en otras partes de Sudamérica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EL TERREMOTO DE COLOMBIA PODRÍA GENERAR NUEVOS SISMOS EN SUDAMÉRICA?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los terremotos de gran magnitud, como la que pasó en Colombia con una magnitud de 7,4, pueden provocar actividad sísmica en regiones alejadas. Este fenómeno, conocido como activación dinámica, ocurre cuando las ondas sísmicas alteran temporalmente las condiciones de zonas geológicamente vulnerables. Otros antecedentes, como los terremotos de Landers (1992), Denali (2002) y Sumatra (2004), demostraron que las ondas sísmicas pueden propagarse a más de 10 000 kilómetros de distancia y provocar movimientos en zonas alejadas del epicentro, pese a que estos suelen registrar una magnitud considerablemente bajo. Sin embargo, el USGS precisa que este fenómeno no permite predecir nuevos terremotos en países como Perú, Ecuador o Chile, debido a la complejidad de los factores geológicos involucrados, conforme comparte La República.

@lajornadaonline 🇨🇴 El peor terremoto en #Colombia en lo que va de este siglo dejó ya 224 personas fallecidas, más de mil 300 heridos y cientos de desaparecidos. Chocó, la región que rodea el epicentro del sismo, es una de las zonas más pobres y desatendidas de ese país. Se sabe poco sobre la magnitud de los daños allí, especialmente por fallas en la comunicación. Más Información 👉 https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/11/mundo/terremoto-en-colombia-sube-a-224-la-cifra-de-muertos-hay-cientos-de-desaparecidos #VideosLaJornada #sismo #terremoto ♬ sonido original - lajornadaonline

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SERÍAN AFECTADAS ANTE UN TERREMOTO DE 8,8?

En una entrevista para RPP, el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, informó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizó un simulacro basándose en un terremoto de 8,8 en Lima y Callao. El estudio indicó que entre 4 y 7 millones de personas resultarían afectadas por este desastre natural, debido al tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción. Entre los distritos identificados con estos factores se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

Según el especialista del Indeci, quien se basó en el informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el mapa de microzonificación sísmica advierte que existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños. Además los predios antiguos o los que han sido construidos sin asesoría profesional podrían correr la misma suerte, mientras que los edificios de más de 20 pisos han sido levantados con normativa antisísmica vigente. Así, Valenzuela brindó una serie de criterios dirigidos a la población para que puedan revisar sus casas, aunque sostuvo que, ante cualquier duda, es mejor recurrir a un ingeniero o arquitecto.