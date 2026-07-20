El mediocampista de La Roja se robó los reflectores en la premiación de la Copa del Mundo al imitar el peculiar baile de Donald Trump frente al propio expresidente, desatando la locura y los memes en las redes sociales. (Foto: Dsports)
El mediocampista de La Roja se robó los reflectores en la premiación de la Copa del Mundo al imitar el peculiar baile de Donald Trump frente al propio expresidente, desatando la locura y los memes en las redes sociales. (Foto: Dsports)
Por Paolo Valdivia

La consagración de la Selección Española como campeona del mundo no solo dejó imágenes de gloria deportiva, sino también un momento sumamente curioso que ya está dando la vuelta al planeta. En pleno protocolo de la entrega del trofeo, un inesperado “cameo” de Donald Trump y la reacción del futbolista Mikel Merino desataron la locura y las risas en las redes sociales.

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