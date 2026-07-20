La consagración de la Selección Española como campeona del mundo no solo dejó imágenes de gloria deportiva, sino también un momento sumamente curioso que ya está dando la vuelta al planeta. En pleno protocolo de la entrega del trofeo, un inesperado “cameo” de Donald Trump y la reacción del futbolista Mikel Merino desataron la locura y las risas en las redes sociales.

El inesperado encuentro en la tarima de campeones

Durante la ceremonia oficial de premiación, mientras los jugadores de la Roja se preparaban para levantar la ansiada copa, el expresidente y político estadounidense Donald Trump se encontraba a un costado del escenario saludando a la plantilla.

Merino doing the Trump dance has killed me 😭 pic.twitter.com/RtHHdyNgY8 — Gooner Chris (@ArsenalN7) July 19, 2026

Fue en ese preciso instante de euforia cuando el centrocampista español Mikel Merino, contagiado por la adrenalina del momento, no lo pensó dos veces. Al pasar cerca de Trump, el jugador imitó a la perfección su icónico paso de baile (ese movimiento de puños cerrados tan característico del norteamericano), desatando la incredulidad y las risas de sus compañeros cercanos.

Las redes sociales explotan con el “Trump Dance” de Merino

Como era de esperarse, el fragmento de la transmisión de televisión tardó apenas unos segundos en convertirse en el meme del día en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.

“Mikel Merino metiendo el baile de Trump frente al mismísimo Trump es el pico de la comedia de este torneo”, comentaba un usuario en redes.

El gesto no pasó desapercibido para nadie, generando miles de interacciones, debates y, sobre todo, muchas carcajadas por la espontaneidad del futbolista de la Real Sociedad, quien demostró que la felicidad por el título mundial da para todo.

Un festejo que se une al folclor del fútbol mundial

No es la primera vez que la celebración de un campeonato nos deja momentos memorables fuera del guion deportivo, pero la presencia de una figura de la política internacional de la talla de Trump le dio un tinte completamente surrealista.

España no solo se corona en la cima del fútbol global por su juego impecable en la cancha, sino que ahora también lidera las tendencias de internet gracias al carisma y la irreverencia de sus jugadores en el momento más importante de sus carreras.

El histórico camino y los datos ocultos de España, el nuevo Campeón del Mundo 2026

La consagración de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó mucho más que una espectacular celebración viral en la tarima. El torneo celebrado en Norteamérica coronó a un equipo que supo de menos a más, combinando la frescura de una nueva generación de futbolistas con un orden táctico pocas veces visto en la historia de los mundiales.

Ferran Torres y una prórroga dramática en Nueva Jersey

La gran final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante la Argentina de Lionel Messi fue un auténtico choque de titanes que mantuvo en vilo al planeta entero. Tras un empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios y la expulsión del argentino Enzo Fernández al inicio del tiempo extra, el punto de quiebre llegó al minuto 106. El delantero del Barcelona, Ferran Torres, quien había ingresado desde el banquillo como revulsivo, conectó un balón pivoteado por Nico Williams para mandar el esférico al fondo de la red y decretar el 1-0 definitivo que le otorgó la gloria a La Roja.