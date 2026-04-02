Con la cercanía de las Elecciones Generales en Perú, millones de ciudadanos se alistan para acudir a las urnas en un proceso que definirá al presidente de la República, a sus vicepresidentes, a los representantes ante el Parlamento Andino, así como a senadores y diputados. Respecto a la presidencia, si ningún candidato alcanza más del 50 % de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos postulantes con mayor respaldo, programada para junio. Frente a este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha exhortado a los votantes a informarse de manera responsable, consultar fuentes confiables, dialogar con su entorno cercano y utilizar los canales oficiales habilitados. En este marco, es importante conocer conceptos como el voto cruzado y entender cómo un error en su aplicación puede invalidar tu elección. Los organismos a cargo de estos comicios piden a la población informarse de la mejor manera para realizar este deber cívico sin problemas.

Elecciones 2026: ¿Qué es el voto cruzado y por qué puede invalidar tu voto si lo realizas mal?

La ONPE aclara que mediante el voto cruzado los ciudadanos pueden escoger distintas agrupaciones políticas para cada cargo que aparece en la papeleta.

De esta manera, un elector tiene la libertad de elegir al candidato presidencial de una organización y, simultáneamente, optar por senadores, diputados o representantes andinos pertenecientes a otros partidos, respetando siempre las instrucciones oficiales de marcado para que el sufragio sea válido.

En esencia, el voto cruzado permite que cada persona seleccione un partido distinto en cada columna de la boleta, pero únicamente una opción por casilla.

No está permitido escoger más de un candidato dentro de la misma columna, ya que hacerlo anula automáticamente el voto de esa elección específica.

¡Infórmate, Perú! AQUÍ puedes conocer a los candidatos y sus propuestas para las Elecciones Generales 2026

Consulta aquí la relación oficial de postulantes: Lista de candidatos. Para revisar los planes de gobierno y conocer más detalles, visita la plataforma de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el proceso electoral 2026?

Para ampliar los detalles sobre las elecciones puedes acceder a la información oficial publicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Generales 2026? Esto dice la ONPE

La ONPE comunicó que la jornada electoral del domingo 12 de abril se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En ese intervalo, los ciudadanos deberán presentarse en los centros de votación que les han sido asignados para cumplir con el proceso. Asimismo, la entidad precisó que este horario ha sido establecido con el objetivo de organizar la afluencia de personas y prevenir concentraciones masivas.

Esto pasará si no votas en las Elecciones Generales 2026: la escala de multas que debes conocer antes de los comicios

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

¿Cómo justificar que no serás miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.

¿Qué beneficios hay para quienes cumplen como miembros de mesa?

Cumplir con la labor de conducir la mesa de sufragio trae consigo incentivos específicos. Aquellos que completen la jornada entera, desde la apertura a las 6:00 a. m. hasta el cierre del escrutinio, recibirán una retribución económica de 165 soles.

Asimismo, la ley garantiza un “día de descanso laboral no compensable” para el lunes siguiente, beneficio que se extiende tanto a trabajadores del sector público como del privado. Este último beneficio no aplica para los electores que sean tomados de la fila para reemplazar a los ausentes, aunque ellos sí cobrarán el incentivo económico.