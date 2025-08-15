Este fin de semana se vivirá una jornada histórica en Bolivia debido a las elecciones generales 2025, en la que ocho candidatos lucharán por sentarse en el sillón presidencial. Sin embargo, la principal preocupación de los ciudadanos parece estar centrada en la economía del país, especialmente en la escasez de combustibles, la depreciación de la moneda en el mercado paralelo de divisas y una inflación interanual del 25 %, entre otros importantes factores. A pesar de ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso en conocimiento de la población una serie de prohibiciones para este evento electoral, en la que se busca asegurar el normal desarrollo de esta jornada. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PROHIBICIONES DISPUSO EL TSE PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2025 EN BOLIVIA?

Las elecciones generales 2025 se llevarán a cabo este domingo 17 de agosto en Bolivia, en la que millones de ciudadanos tendrán que acercarse a las urnas para votar por su próximo presidente que los gobernará durante los próximos cinco años, según lo establecido en la Constitución. Por ello, con el objetivo de garantizar el orden público y el correcto desarrollo de la jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció una serie de medidas. Entre ellas, está la Ley Seca que entrará en vigencia a nivel nacional desde las 00:00 del viernes 15 hasta el mediodía del lunes 18 de agosto.

Durante estos días está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en domicilios, comercios, hoteles, restaurantes y cualquier establecimiento público o privado. Además, se ordenó que está impedido el uso de armas de fuego, punzocortantes o elementos contundentes peligrosos durante el 17 de agosto (día de las elecciones generales). Aunque, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan exentas de esta medida. Incluso, no funcionará el Teleférico en La Paz y el transporte terrestre, lacustre, ferroviario y aéreo a nivel nacional, con excepción de los vuelos internacionales o desplazamientos que estén autorizados por el Órgano Electoral o las fuerzas de seguridad.

Otra de las medidas que impuso el TSE es la prohibición de las reuniones sociales, espectáculos o manifestaciones públicas de cualquier índole el domingo. De esta manera, se busca garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad. No obstante, en caso de incumplimiento, las personas podrían enfrentar severas multas o penas de entre dos y cinco años de prisión. Por último, el organismo público precisó que la aplicación de sanciones recaerá en los jueces electorales.