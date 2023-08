El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se mantiene vigente en los programas de espectáculos peruanos. A pesar de que ya pasaron algunos días del supuesto ‘ampay’ de infidelidad del esposo de la ex reina de belleza, el tema aún no se ha aclarado del todo, pues se presume que ambos ya habían estado separados.

Precisamente, Jorge Fernández, amigo y representante de la conductora de televisión, emitió un comunicado en el programa de Magaly Medina sobre el tema de la pareja en cuestión con autorización de la ex Miss Mundo 2004.

¿QUÉ DIJO EL AMIGO DE MAJU SOBRE LA SITUACIÓN SENTIMENTAL ACTUAL DE LA EX REINA DE BELLEZA?

Luego de las imágenes en las que se le ve a Salcedo en un auto junto a una mujer, dirigiéndose a un hotel conocido, Fernández difundió el siguiente mensaje en el programa nocturno “Magaly TV La Firme”.

“Sobre el comunicado que publicó, no significa que su relación continúa normal, sin problema. No asuman cosas que no son. Ellos están distanciados ya hace un tiempo. Antes que salgan todas estas imágenes, ellos ya venían con problemas. Maju continuó trabajando porque tiene que ser fuerte”, se lee en la misiva.

En el texto compartido, Jorge expresa que la pareja se encontraba pasando por problemas en su relación desde hace un tiempo, antes de que se haga público el caso de la presunta infidelidad, según recoge La República.

La publicación del representante fue realizada luego de que la propia modelo se pronuncie al respecto mediante sus redes sociales oficiales.

“Agradezco de todo corazón las muestras de cariño de todas las personas. Me referiré por única vez sobre el tema. Lo que se viene divulgando en distintos medios de prensa sobre mi esposo Gustavo, quiero señalar que él ya hizo su descargo público y para nosotros es suficiente. Ante esta situación quiero expresar que tiene mi respaldo absoluto. Finalmente cualquier situación futura que surja y pase lo que pase en nuestra relación lo resolveremos en el ámbito privado. Muchas gracias”, se leía en una historia de Instagram de Maju que fue compartida hace unos días.

El anuncio público de ella fue el único que ha realizado después de lo sucedido y no se ha manifestado sobre el tema nuevamente. Además, continúa trabajando de lo más normal en su programa matinal “Arriba mi Gente”, donde disfruta cada momento con sus compañeros y hasta los presume en redes sociales. “Gracias por su amistad. Fernando Díaz, Karina Borrero y Santi Lesmes”, comentó en una historia de Instagram en la que publicó una foto con los conductores del programa.

¿CÓMO FUE EL “AMPAY” QUE LE HICIERON AL ESPOSO DE MAJU MANTILLA?

En las imágenes del programa “Magaly TV, La Firme”, se puede apreciar como una mujer entra al vehículo del reconocido empresario y deportista. Además, se les puede ver mantener una conversación.

Minutos después, los dos ingresan al Hotel Westin. Luego de estar juntos dos horas en dicho lugar, tanto Gustavo como la joven se retiran en el mismo automóvil. Este encuentro que ha generado polémica se dio en el distrito de Miraflores, el último martes 18 de julio.

De acuerdo a la información que dio el programa de espectáculos, la joven que aparece en el video junto al esposo de Maju Mantilla está ligada al mundo del deporte. Además, tiene un lazo de amistad con otros personajes famosos de la farándula peruana como Angie Arizaga y Macarena Gastaldo.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA NO CONSIDERA UN AMPAY EL VÍDEO DEL ESPOSO DE MAJU MANTILLA?

“Nosotros jamás dijimos que estas imágenes correspondían a un ampay. Porque no puedo desacreditar ni bajar la categoría al nombre de ampay, que nosotros creamos y que hace muchos años nos caracteriza. El ampay no es eso; ampay es lo que pasó entre Melissa Paredes y su ‘Activador’. Nosotros no vemos imágenes flagrantes y en ningún momento dijimos que esto es un ampay (…)”, señaló Medina en su programa de televisión.