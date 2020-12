Muchas mujeres están atentas a su salud reproductiva y tienen dudas o están pasando por una condición médica que les hace preguntarse: “¿Podré quedar embarazada?”. A muchas les ha pasado que han intentado quedar embarazadas y no lo han logrado, por lo que las siguientes preguntas también pueden surgir: ¿puedo quedar embarazada con un solo ovario o con ovarios poliquísticos? ¿puedo tener un bebé si padezco de alguna enfermedad de transmisión sexual?

La ginecóloga Fiorella Hermoza, de Wow Mom, responde a 4 preguntas sobre la salud reproductiva:

“Si tengo ovarios poliquísticos, ¿puedo salir embarazada?”

Sí puedes quedar embarazada. Es posible que puedas demorar un poco más en comparación con una mujer que tenga ciclos regulares, pero no te preocupes que la posibilidad de embarazo siempre está.

“Tengo un solo ovario, ¿puedo quedar embarazada?”

Al tener un solo ovario, muchas veces, este adopta una doble función, siempre y cuando el ovario que quede y la trompa de Falopio funcionen adecuadamente. Es importante que sepas que tu ciclo reproductivo puede durar menos años.

“¿Cómo puedo darme cuenta si tengo problemas de fertilidad?”

Si una mujer menor de 35 años está buscando un embarazo y en el lapso de 1 año no lo logra, es necesario hacer pruebas de fertilidad. En el caso de mujeres mayores de 35 años se espera un periodo de 6 meses. Si después de esto no consigue un embarazo espontáneo, también tiene que pasar a estudios de fertilidad.

“¿Las enfermedades venéreas afectan la fertilidad?”

Muchas enfermedades venéreas o de transmisión sexual pueden crear adherencias, obstruir o dañar las trompas. Esto puede afectar la fertilidad en un futuro. Va a depender del tipo de enfermedad, la gravedad y qué tan rápido lo hayan tratado. Es importante que lo menciones a tu ginecólogo para poder solicitar algunos exámenes y ver si estas enfermedades están activas, ya que algunas pueden afectar el desarrollo del bebé.

Consejos para lograr un embarazo saludable:

Llevar un estilo de vida sano, mantener un peso adecuado, no fumar, no beber alcohol, limitar el consumo de cafeína y no realizar ejercicio excesivo ya que podría afectar la ovulación. Adicionalmente, es importante promover la salud emocional de la pareja, reduciendo el estrés habitual y tratando de vivir con alegría la etapa de buscar un bebé.

Para encontrar más información, visita la cuenta de Instagram de WowMom Perú , la única plataforma digital del país que conecta mujeres embarazadas con voces reales y voces expertas, quienes crean contenido cercano, útil y ampliamente accesible en línea.

Sobre WowMom

WowMom es la única plataforma digital del país que conecta mujeres embarazadas con voces reales y voces expertas, quienes crean contenido cercano, útil y ampliamente accesible en línea. Es un espacio en el cual se habla activamente con mujeres embarazadas de manera abierta y honesta.

