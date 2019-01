Emiliano Sala: ¿qué es exactamente el Canal de la Mancha?

La noche del lunes 21 de enero una avioneta privada en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala desapareció sobre el Canal de la Mancha. El delantero de 28 años, que fue transferido por el club francés Nantes al Cardiff City por 17 millones de euros, se dirigía a Cardiff cuando la nave Piper PA-46 Malibu se perdió del radar a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey.

A pesar de que equipos de rescate del Reino Unido y de Francia continúan buscando en aguas británicas en el Canal de la Mancha, y la Policía de Guernsey ha rastreado más de 1155 millas cuadradas, aún no hay rastro de la aeronave ni de Emiliano Sala.

En tanto, la familia de futbolista espera en Argentina noticias sobre su paradero. El padre del futbolista habló con el canal de televisión argentino 'C5N'. "Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado. Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé", contó Horacio Sala.

Según el informe de la policía, el avión que se trasladaba desde Nantes hasta Cardiff partió a las 19.15 del lunes, y su último contacto lo hizo en el faro de Casquets, una formación rocosa ubicada en el Canal de la Mancha.

El delantero de Cardiff Emiliano Sala estaba a bordo de un avión desaparecido que desapareció del radar de Alderney en las Islas del Canal (Foto: AFP)

¿QUÉ ES EL CANAL DE LA MANCHA?

La Organización Hidrográfica Internacional (IHO), máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares a efectos marítimos considera el canal de la Mancha (en inglés, English Channel, en francés, La Manche, que significa La Manga) como un mar. Este estrecho con forma de manga que comunica el Océano Atlántico con el Mar del Norte, al oeste de Europa y separa el noreste de Francia de Gran Bretaña.

Dicho Canal, que ha sido la mejor defensa de Gran Bretaña, ya que por un lado le permite intervenir y por otro evitar posibles amenazas en conflictos europeos, tiene una longitud aproximada de 560 km y una anchura máxima es de 240 km, aunque en su parte más estrecha en el estrecho de Dover o paso de Calais entre Dover y el cabo Gris-Nez tiene 33,3 km.

Asimismo, el agua tiene una temperatura que oscila entre 12 y 15 grados. Sin embargo, en los meses de invierno europeo, la temperatura del Canal puede alcanzar los 4 grados durante el día e incluso menos durante la noche. Durante estos meses las lluvias y fuertes vientos aumentan considerablemente.



El estrecho, cerca de las costas francesas, cuenta con unas islas llamadas Islas del Canal, las cuales pertenecen a la Corona Británica y en las que viven alrededor de 150 mil habitantes. La isla de Ouessant marca el extremo occidental del canal, mientras la península de Cotentin destaca dentro del canal.