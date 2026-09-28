¿Sabías que en el segundo trimestre de 2026 se crearon o reactivaron 89,846 empresas en el Perú, pero durante ese mismo periodo otras 62,835 cesaron sus actividades? Las cifras reflejan que emprender sigue siendo una alternativa para miles de peruanos, aunque el verdadero desafío aparece después: lograr que el negocio se sostenga, crezca y pueda competir.

En ese camino, existen algunos factores que pueden marcar la diferencia para que un emprendimiento avance hacia una siguiente etapa:

Acceder a financiamiento para seguir creciendo

Contar con recursos permite invertir en infraestructura, ampliar operaciones, contratar talento o desarrollar nuevos productos. Sin embargo, acceder a capital sigue siendo uno de los principales retos para los emprendedores que buscan llevar sus negocios a una mayor escala.

“En el Perú existe talento y capacidad para crear empresas, pero necesitamos generar mejores condiciones para que puedan superar sus primeras etapas, incrementar su productividad y expandirse. No basta con impulsar nuevos negocios; el reto es conseguir que se conviertan en compañías sostenibles y competitivas”, señaló Paloma Aramburú, Managing Director de Endeavor Perú.

Incorporar tecnología para ganar productividad

La tecnología se ha convertido en otro elemento clave para el crecimiento de los emprendimientos. En particular, la inteligencia artificial empieza a tener un rol cada vez más relevante en los procesos de las empresas.

Actualmente, el Perú ocupa el séptimo lugar entre 19 países evaluados en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, mientras que las empresas locales proyectan casi cuadruplicar su inversión en esta tecnología.

Su incorporación puede ayudar a automatizar procesos, analizar información con mayor rapidez, mejorar la experiencia de los clientes y generar eficiencias que se vuelven especialmente importantes a medida que el negocio crece.

Buscar nuevos mercados

Otro de los grandes retos aparece cuando un emprendedor busca ampliar su presencia y llegar a nuevos clientes. Expandirse hacia otras ciudades o mercados internacionales implica adaptar productos, fortalecer equipos y generar conexiones comerciales que permitan sostener ese crecimiento.

Durante más de una década de presencia en el país, Endeavor Perú ha evaluado cerca de 1,200 empresas y acelerado a más de 100 emprendimientos. Además, las 12 compañías activas de su portafolio cerraron 2025 con ingresos conjuntos superiores a US$500 millones.

Estos desafíos serán abordados durante Experiencia Endeavor 2026, encuentro que reunirá a más de 1,000 empresarios, emprendedores y ejecutivos el próximo 14 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima.