Existen algunos factores que pueden marcar la diferencia para que un emprendimiento avance hacia una siguiente etapa. (Foto: Pexels)
Existen algunos factores que pueden marcar la diferencia para que un emprendimiento avance hacia una siguiente etapa. (Foto: Pexels)
Por Redacción EC

¿Sabías que en el segundo trimestre de 2026 se crearon o reactivaron 89,846 empresas en el Perú, pero durante ese mismo periodo otras 62,835 cesaron sus actividades? Las cifras reflejan que emprender sigue siendo una alternativa para miles de peruanos, aunque el verdadero desafío aparece después: lograr que el negocio se sostenga, crezca y pueda competir.

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