El enfrentamiento gastronómico entre el pan con chicharrón del Perú y el bolón verde de Ecuador, en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos, ha generado gran revuelo en redes sociales. Lo que empezó como un duelo entretenido ahora se vive como una contienda cultural que moviliza orgullo nacional y fuertes reacciones.

En ese contexto, un programa deportivo ecuatoriano avivó la polémica con declaraciones polémicas sobre el desayuno peruano, lo que rápidamente desencadenó críticas y burlas en internet. A continuación, te contamos qué dijeron.

¿QUÉ DIJERON EN LA TELEVISIÓN ECUATORIANA SOBRE EL PAN CON CHICHARRÓN?

Durante una transmisión compartida en la cuenta de TikTok @elcanaldfutbol, un conductor de televisión ecuatoriano manifestó su respaldo absoluto al bolón verde acompañado de encebollado, destacándolos como íconos de la cocina nacional.

Aseguró que dicho dúo representa con contundencia la tradición culinaria de su país, al señalar que “el bolón, que es tan sabroso y contundente, acompañado de un huevo y bistec, se combina en este caso con el encebollado, que es realmente descomunal”.

No obstante, su mensaje se tornó despectivo al referirse al desayuno peruano. Sin dudarlo, cuestionó la capacidad del pan con chicharrón y el tamal criollo para competir contra el bolón y el encebollado. Incluso exclamó: “Ecuatorianos, no puede ser que al bolón con bistec y encebollado lo elimine un pan con cuero y tamal. ¡No podemos quedar eliminados!”.

Aunque aclaró que disfruta de la gastronomía peruana, fue categórico al rechazar la idea de que estos platos pudieran imponerse. “La comida peruana me encanta, la amo, es riquísima, pero un pan con cuero no. Un tamal no nos puede eliminar”, puntualizó.

"NO PODEMOS QUEDAR ELIMINADOS CONTRA UN PAN CON CUERO Y TAMAL" 🆚🇵🇪 🎙️ @JerryRobalino asegura que el Bolón con Bistec y Huevo junto al Encebollado son MUCHO mejores desayunos que el peruano

¿QUÉ DIJERON EN REDES SOCIALES DESDE ECUADOR?

Las reacciones también vinieron de creadores de contenido ecuatorianos. La tiktoker @byllyvy explicó que este enfrentamiento ha alcanzado cifras récord de reproducciones, porque trasciende lo culinario y toca fibras históricas.

Según su visión, el pan con chicharrón y el tamal criollo no son un verdadero desafío frente al bolón verde y el encebollado. Agregó: “esta competencia no trata solo de desayunos: va mucho más allá, es historia y es orgullo”.

Incluso planteó un trasfondo ligado a la rivalidad entre países, recordando temas territoriales. Con firmeza, llamó a la acción: “vamos a recuperar el honor y el orgullo, porque esta gente se quedó con nuestro territorio. Así que en estas últimas horas, vayan y voten con todo”.

¿QUIÉN LIDERA LA VOTACIÓN ENTRE PERÚ Y ECUADOR?

En TikTok, el marcador sigue muy ajustado:

Pan con chicharrón y tamal criollo (Perú): más de 4.8 millones de votos.

Bolón verde con encebollado (Ecuador): alrededor de 4.5 millones de votos.

La diferencia sigue siendo ajustada, lo que mantiene la competencia abierta y emocionante, según informa Infobae.