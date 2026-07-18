¿En cuánto está valorizada la Copa del Mundo que podrían ganar Argentina o España en el Mundial 2026? | Foto: EFE
¿En cuánto está valorizada la Copa del Mundo que podrían ganar Argentina o España en el Mundial 2026? | Foto: EFE
Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 no solo definirá si Argentina o España se queda con el título más importante del fútbol, sino también quién levantará uno de los objetos deportivos más valiosos y emblemáticos del planeta. Más allá de su enorme significado para el deporte, la Copa del Mundo destaca por el material con el que fue elaborada, su diseño exclusivo y una historia que reúne episodios sorprendentes, desde robos y desapariciones hasta momentos en los que estuvo a punto de perderse para siempre. Mientras ambas selecciones buscan escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo, el trofeo vuelve a captar la atención por su elevado valor económico, su legado histórico y por los hechos que lo convirtieron en una de las piezas más reconocidas, admiradas y codiciadas del deporte mundial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.