La final del Mundial 2026 no solo definirá si Argentina o España se queda con el título más importante del fútbol, sino también quién levantará uno de los objetos deportivos más valiosos y emblemáticos del planeta. Más allá de su enorme significado para el deporte, la Copa del Mundo destaca por el material con el que fue elaborada, su diseño exclusivo y una historia que reúne episodios sorprendentes, desde robos y desapariciones hasta momentos en los que estuvo a punto de perderse para siempre. Mientras ambas selecciones buscan escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo, el trofeo vuelve a captar la atención por su elevado valor económico, su legado histórico y por los hechos que lo convirtieron en una de las piezas más reconocidas, admiradas y codiciadas del deporte mundial.

¿EN CUÁNTO ESTÁ VALORIZADA LA COPA DEL MUNDO DEL MUNDIAL 2026?

La Copa del Mundo que recibirá el campeón del Mundial 2026 tiene un valor estimado de entre 250.000 y 300.000 dólares si se considera únicamente el precio del oro con el que fue fabricada. La pieza pesa 6,175 kilogramos y está elaborada con oro de 18 quilates, por lo que es considerada el trofeo deportivo de mayor valor económico del mundo. Sin embargo, especialistas sostienen que, al tratarse de una obra única con una enorme importancia histórica y cultural, su precio sería mucho mayor si algún día llegara a una hipotética subasta internacional.

¿CÓMO NACIÓ EL PRIMER TROFEO DEL MUNDIAL?

Antes del diseño actual existió la famosa Copa Jules Rimet, creada por el escultor francés Abel Lafleur. La estatuilla representaba a la diosa griega Niké, símbolo de la victoria, y estaba fabricada en plata esterlina recubierta con una capa de oro. Además, tenía una base elaborada con lapislázuli y medía cerca de 35 centímetros. Con el paso de los años fue necesario modificar su base para seguir incorporando los nombres de las selecciones campeonas que conquistaban el torneo.

¿QUÉ SUCESOS MARCARON LA HISTORIA DE LA COPA JULES RIMET?

La primera Copa del Mundo protagonizó varios episodios que quedaron para siempre en la historia del fútbol. Durante la Segunda Guerra Mundial fue escondida por un dirigente de la FIFA dentro de una caja de zapatos para evitar que fuera confiscada. Años más tarde, en 1966, fue robada en Inglaterra y recuperada gracias al perro Pickles, que la encontró abandonada mientras paseaba con su dueño. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace distinto en 1983, cuando desapareció de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol y nunca volvió a ser recuperada.

¿POR QUÉ EL TROFEO ACTUAL ES HUECO Y CUÁNDO PODRÍA CAMBIAR?

Tras la desaparición de la Jules Rimet, la FIFA eligió un nuevo diseño elaborado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, el mismo que se entrega desde 1974. La copa mide 36,5 centímetros y cuenta con dos anillos de malaquita verde en la base. Aunque está hecha de oro de 18 quilates, su interior es hueco para reducir el peso y permitir que los jugadores puedan levantarla sin dificultad. En su base se siguen grabando los nombres de los campeones, pero el espacio disponible alcanzaría únicamente hasta la edición de 2038, por lo que después de ese torneo la FIFA tendría que modificar la estructura o crear un nuevo trofeo, según informa Andina.