En una entrevista exclusiva con Andrés Hurtado, el futbolista peruano Luis Advíncula se sinceró y habló tanto de su vida personal como profesional, comentando sobre el gran momento que vive en su club Boca Juniors y también sobre su desempeño en la Selección Peruana. En este contexto, el lateral derecho también habló un poco sobre su futuro retiro, animándose a revelar cuál sería el equipo donde le gustaría colgar los botines. A continuación, te contamos qué dijo.

¿EN DÓNDE LE GUSTARÍA RETIRARSE A LUIS ADVÍNCULA?

Cuando fue consultado por Andrés Hurtado sobre si prefiere retirarse en Alianza Lima o Sporting Cristal, el popular ‘Rayo’ aclaró que tiene diferentes vínculos con ambos equipos, pero que uno de ellos en definitiva es el club donde le gustaría terminar su carrera.

“Yo lo he dicho siempre. Yo de chico fui simpatizante de Alianza Lima, eso siempre lo he dicho ante cámaras. Pero de grande me hice hincha realmente de Sporting Cristal, porque a mí me lo dio todo. Cristal estuvo en los peores momentos de mi carrera, en los peores momentos de mi vida. Yo a ese club le debo mucho. Entonces, yo tengo la decisión clara. Si yo mañana más tarde regreso, y si ellos me quieren, porque aún no sabemos eso, a mí me gustaría regresar a Sporting Cristal”, sostuvo el defensor del ‘Xeneize’.

En esta línea, el conductor de “Sábado con Andrés” le preguntó por qué los futbolistas desean regresar a Perú para retirarse cuando pueden hacerlo en la comodidad del extranjero, a lo que el jugador nacional indicó que se trata de un tema de agradecimiento.

“Si yo mañana más tarde tengo que volver a Sporting Cristal, a mí me gustaría volver para intentar ganar algo y retribuirles lo que ellos hicieron por mí. (...) O sea ganando algo, retribuyéndole algo al club y retirarme así. Ese es mi sueño. Vamos a ver si se llega a cumplir o no”, comentó Advíncula desde Buenos Aires, Argentina.

A pesar de todo, el jugador indicó que por el momento no piensa en su regreso al equipo cervecero debido a que vive el presente con su actual club, además de destacar que no sabe qué puede ocurrir en el futuro con su carrera.

“Igual falta para eso porque yo tengo dos años y medio más de contrato acá en Boca Juniors. Entonces tampoco sé qué va a pasar cuando acabé mi contrato, o cómo voy a estar o cómo no voy a estar. O sea, son muchos aspectos que aún están en la incertidumbre, porque no se sabe”, agregó.

¿CUÁNDO SE RETIRARÁ LUIS ADVÍNCULA?

En una entrevista para el programa de Horacio Zimmermann que se transmite a través de YouTube, Luis Advíncula también tocó varios aspectos de su vida privada y profesional. El defensor de la selección peruana se consideró un jugador veterano para el fútbol, por lo que siempre está en la mente la posibilidad de retirarse del campo de juego en su debido momento.

“Tengo 34 años, ya pasé a ser un jugador veterano, entre comillas. Para la vida, estoy joven; pero para el fútbol ya paso a ser casi un jugador veterano. Uno tiene que pensar que cada vez está más cerca. El tiempo lo decidirá, pero sé que cada vez está más cerca”, explicó al programa de Horacio Zimmermann desde Buenos Aires, Argentina.