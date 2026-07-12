El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima que la estrategia “Vive Lima” permitirá incrementar en un 6 % la llegada de visitantes internacionales durante su primer año de ejecución. La campaña iniciará su promoción en Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil, países que concentran cerca del 44 % del turismo receptivo que arriba al Perú. Con esta iniciativa, el sector busca fortalecer la presencia de Lima como un destino urbano de referencia en la región. Además del aumento en el flujo de turistas, el Mincetur prevé que la implementación de la estrategia genere un importante impacto económico para el país. Las proyecciones oficiales apuntan a que, en los primeros doce meses, se obtengan más de US$30 millones adicionales en divisas gracias al crecimiento de visitantes provenientes de estos cinco mercados. De esta manera, el Gobierno espera impulsar la actividad turística y dinamizar diversos sectores vinculados a esta industria.

Conoce lo que significa la estrategia “Vive Lima” cuya proyección traerá muchos beneficios a la capital y al Perú

La estrategia “Vive Lima”, impulsada por PromPerú, propone una nueva visión para la promoción internacional de la capital peruana, con el propósito de posicionarla como un destino urbano moderno, competitivo y de nivel mundial. La iniciativa busca fortalecer la imagen de Lima en los principales mercados turísticos, resaltando su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento como principales atractivos para los visitantes extranjeros. Durante la presentación realizada en el Estadio Nacional, el ministro Berthin Gómez señaló que esta propuesta representa un cambio en la forma de proyectar a Lima ante el mundo. El titular del sector explicó que la ciudad dejará de ser promocionada únicamente como el punto de partida hacia otros destinos del país y pasará a consolidarse como un lugar con identidad propia, capaz de motivar por sí solo la decisión de viajar al Perú.

El ministro explica lo que será Lima a través de este proyecto en un mediano plazo con una iniciativa turística

El ministro Berthin Gómez afirmó que Lima busca dejar atrás su papel como una ciudad de paso hacia otros atractivos turísticos del país para consolidarse como un destino con identidad propia. Según señaló, la capital peruana aspira a captar el interés de los viajeros internacionales por sus múltiples atractivos, convirtiéndose en el principal motivo de su visita y no únicamente en un punto de conexión hacia la Amazonía, Cusco u otras regiones. Asimismo, el titular del sector explicó que la estrategia “Vive Lima” reúne una amplia oferta de experiencias que incluyen gastronomía, cultura, litoral, eventos, compras y fútbol. El objetivo es incentivar a los turistas extranjeros a extender su permanencia entre tres y cinco días, impulsando así la actividad económica de la ciudad. Con ello, se espera generar mayores oportunidades para emprendedores, empresas y trabajadores vinculados al sector turístico.

¿Cuál es la novedad dentro de la estrategia de “Vive Lima” para el posicionamiento de la Capital para una mayor oportunidad?

Como parte de la estrategia “Vive Lima”, PromPerú viene coordinando esfuerzos con diversos actores vinculados al sector turístico para fortalecer la oferta de la capital. Entre los aliados figuran productoras de espectáculos, empresas de venta de entradas, operadores turísticos, asociaciones empresariales, organizaciones y clubes de fútbol. La finalidad es construir una propuesta urbana integral con capacidad para atraer a un mayor número de visitantes internacionales. Asimismo, la iniciativa contempla la puesta en marcha de la plataforma digital “Vive Lima”, un espacio que concentrará información sobre experiencias turísticas y la oferta comercial de los distintos operadores del sector. Esta herramienta permitirá a los viajeros planificar con mayor facilidad su estadía en la ciudad, al tiempo que contribuirá a reforzar el posicionamiento de Lima como uno de los principales destinos urbanos de América Latina.

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