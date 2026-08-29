Fieles llegan al Santuario de Santa Rosa de Lima para depositar sus cartas en el Pozo de los Deseos. (Fuente: Andina)
Fieles llegan al Santuario de Santa Rosa de Lima para depositar sus cartas en el Pozo de los Deseos. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

La tradicional visita al Santuario de Santa Rosa de Lima tendrá este domingo 30 de agosto un operativo especial ante la llegada masiva de devotos al Centro Histórico. La Municipalidad Metropolitana de Lima estima que alrededor de 50.000 personas acudirán al recinto y, como parte de las medidas para ordenar el flujo de visitantes, entregará formatos de cartas y lapiceros a quienes permanezcan en la cola. La idea es que los fieles puedan escribir con anticipación sus pedidos y agradecimientos antes de llegar al Pozo de los Deseos.