La tradicional visita al Santuario de Santa Rosa de Lima tendrá este domingo 30 de agosto un operativo especial ante la llegada masiva de devotos al Centro Histórico. La Municipalidad Metropolitana de Lima estima que alrededor de 50.000 personas acudirán al recinto y, como parte de las medidas para ordenar el flujo de visitantes, entregará formatos de cartas y lapiceros a quienes permanezcan en la cola. La idea es que los fieles puedan escribir con anticipación sus pedidos y agradecimientos antes de llegar al Pozo de los Deseos.

¿Qué cartas entregará la Municipalidad de Lima?

Los documentos serán formatos de carta gratuitos que los visitantes podrán utilizar para escribir sus peticiones a Santa Rosa de Lima. La entrega se realizará durante la espera, de modo que los devotos puedan aprovechar el tiempo en la fila y llegar al pozo con su mensaje preparado. Esta medida busca agilizar el recorrido y evitar que los fieles tengan que detenerse durante demasiado tiempo en el punto de depósito.

La tradición de escribir cartas a Santa Rosa está profundamente relacionada con el Pozo de los Deseos, donde generaciones de devotos han dejado mensajes vinculados principalmente con la salud, la familia, el trabajo y diferentes anhelos personales. Para muchos visitantes, redactar la carta no es simplemente un trámite: representa uno de los momentos más simbólicos de la visita al santuario durante la festividad del 30 de agosto.

¿Cómo será el ingreso al Santuario de Santa Rosa?

Debido a la cantidad de personas que se espera recibir, la Municipalidad de Lima implementará circuitos diferenciados. El ingreso destinado a quienes quieran visitar el Pozo de los Deseos y la ermita se realizará por la avenida Tacna, mientras que la salida de este recorrido estará ubicada en el jirón Conde de Superunda. La medida pretende separar los flujos y reducir las aglomeraciones en los alrededores del santuario.

También se habilitará un circuito específico para quienes acudan a la iglesia. El operativo forma parte del Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026, que contempla un despliegue de más de 1.000 agentes municipales y coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones. Las autoridades buscan que el desplazamiento de los fieles sea seguro y ordenado durante una jornada que concentra a miles de personas en el Centro Histórico.

Una tradición que se mantiene viva entre los fieles

El uso de estas cartas busca preservar una costumbre que cada año reúne a miles de personas alrededor del Pozo de los Deseos. Quienes acudan este domingo podrán escribir sus pedidos mientras avanzan en la fila y luego depositarlos en el lugar destinado para ello. La Municipalidad de Lima espera así facilitar el recorrido sin quitarle protagonismo a uno de los rituales más esperados de la festividad de Santa Rosa.

Para quienes no puedan acudir físicamente, en años anteriores también se habilitaron alternativas virtuales para hacer llegar las peticiones al santuario. En 2026, la principal novedad anunciada por la MML está en la entrega directa de formatos y lapiceros durante la cola, una solución práctica ante la gran cantidad de visitantes prevista. Así, entre oraciones, recuerdos y deseos personales, miles de limeños y visitantes volverán a participar de una tradición que forma parte de la identidad religiosa y cultural de la capital.

El significado del Pozo de los Deseos

Depositar una carta en el pozo es un acto de fe, no un trámite religioso ni una promesa de que cada pedido se cumplirá de manera automática. La costumbre está vinculada a relatos sobre Santa Rosa de Lima y a la cadena que, según la tradición, utilizaba durante sus penitencias; una de sus llaves habría sido arrojada al pozo. Con los años, ese espacio se convirtió en un símbolo de oración y esperanza para generaciones de peruanos.

Para ingresar al pozo, los fieles deberán utilizar la puerta ubicada cerca del jirón Callao, mientras que el acceso por la avenida Tacna estará destinado a quienes asistan a las misas y a personas adultas mayores, con discapacidad física o bebés que también quieran dejar sus mensajes. La recomendación es acudir con anticipación, seguir las indicaciones del personal y cuidar pertenencias personales debido a la gran concurrencia prevista por la festividad.

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