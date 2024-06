Los cuestionamientos hacia Ana Paula Consorte no solo han girado en torno a su romance con Paolo Guerrero, sino que también se han extendido a las decisiones que ha tomado en relación con sus hijos, generando un intenso debate sobre su papel como madre y la influencia de su situación sentimental en el bienestar de los menores. Todo esta situación se debe a los constantes viajes que la pareja realiza con sus hijos, lo cual aparentemente descuidaría la educación de la hija mayor de la brasilera, pues los traslados entre países perjudicarían su estabilidad educativa.

En este contexto, Consorte decidió confrontar públicamente a sus críticos a través de sus redes sociales, subrayando que la educación de sus hijos no está siendo descuidada, sino que se está llevando a cabo de manera virtual mientras acompañan a Guerrero en sus compromisos deportivos. Además, mediante historias de Instagram, la modelo hizo mención a un centro educativo de Trujillo, expresando su agradecimiento por las facilidades que le brinda para que su hija no pierda ninguna clase.

A pesar de sus actos para dejar en claro que no descuida el desarrollo educativo de su hija, Ana Paula Consorte fue desmentida en televisión nacional por el programa “América Hoy”, que descubrió un detalle del colegio de la pequeña que dejaría en evidencia a la modelo.

¿QUÉ DETALLE DESMINTIÓ EL PROGRAMA “AMÉRICA HOY” SOBRE LAS DECLARACIONES DE ANA PAULA CONSORTE?

“América Hoy” desmintió el detalle de que el centro educativo al que Ana Paula Consorte etiquetó en su publicación ofreciera clases a distancia. Al contactar con la institución, el programa descubrió que no cuentan con un programa virtual y que su modalidad de enseñanza es completamente presencial.

Incluso una representante del centro educativo dejó en claro que no justifican faltas académicas debido a viajes o compromisos deportivos, contradiciendo así la afirmación inicial de Consorte sobre la continuidad de la educación de su hija durante los viajes.

Tras conocer la falta de estabilidad educativa que atraviesa la hija mayor de Ana Paula Consorte, la conductora Janet Barboza lamentó las decisiones de los padres de la menor e indicó que merece un entorno estable para estudiar y recibir amor.

En contraparte, apareció Brunella Horna, quien sugirió que es posible que la hija de la brasilera esté recibiendo un trato especial por parte del colegio, permitiéndole participar en clases virtuales como una excepción debido a la situación particular de su familia, según informa Infobae Perú.

¿QUÉ DIJO ANA PAULA CONSORTE TRAS NOTAR QUE SE HABLA DE SUS HIJOS EN TELEVISIÓN NACIONAL?

La madre de los últimos hijos del Depredador publicó un extenso mensaje en redes sociales donde les pedía a Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo que respeten la privacidad de sus retoños. Enfatizó que el programa no tiene derecho ni autorización para abordar temas relacionados con sus hijos menores de edad.

“Vengo aquí en portugués incluso para hablar con este programa y pedirles encarecida y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija, mis hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tienen derecho, ni autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes, opiniones malvadas sobre quien sea, ok, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito”, dijo en un inicio.

“Entonces les pido a estas señoras, que a su vez ya son grandes, que aprendan a respetar al menos a los niños. Con una pizca de sentido y ética, si es que conocen esa palabra, ética. No tengo razón para dar satisfacción sobre lo que hago con mis hijos, así que ponte en su lugar y calla la boca antes de hablar de: Manuella, Paolo André y José”, sentenció.