Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras viales que generan expectativa debido a no solo su extensión, sino también esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades, por ejemplo. En ese sentido, y buscando consolidar presencia en América Latina, China hoy llama la atención de medios debido a la adjudicación de concesión de ruta que les ruta vital, y hace casi 5 años inició operaciones contando con el aval de gobierno sudamericano.

LA CARRETERA DE ESTE PAÍS LATINOAMERICANO CUYA CONCESIÓN FUE ADJUDICADA A IMPORTANTE EMPRESA CHINA

Gigante asiático busca consolidar su presencia en América Latina, y esto mediante la construcción de obras viales como la ruta cuyo tramo abarca las ciudades de Talca y Chillán.

Hoy vamos a referirnos a Chile y un gobierno que mediante el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a inicios de marzo del 2021 le adjudicó a China Railway Construction Corporation (CRCC), la concesión de red de transporte con extensión ascendente a los 195 km aproximados.

“Esta carretera es la columna vertebral de nuestro país, si perdemos esta carretera quedamos desconectados ...“, destacaba Alfredo Moreno como titular de dicha entidad, y bajo la gestión de Sebastián Piñera, haciendo hincapié además en que la Ruta 5 Tramo Talca-Chillán iniciaría operaciones el 1 de abril del mismo año.

Desde entonces han transcurrido casi 5 años, y planteando desde el MOP a través de la histórica concesión otorgada al Consorcio CRCC, la realización de los siguientes trabajos contando con una inversión ascendente a los 800 millones de dólares hasta el 13 de marzo del 2053:

Ampliación a terceras pistas en un tramo de 30 km.

Construcción de un nuevo Puente Maule, enlaces, retornos, pasarelas y bahías de buses con pistas de aceleración y frenado, y calles de servicios .

. Edificación de proyectos de drenaje, iluminación y paisajismo, aceras peatonales, entre otros .

. Diseño de doble calzada por sentido en Baipás Talca que atravesará las comunas de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, ubicadas en la Región del Maule .

. Implementación paulatina de un sistema de free flow que le permitirá a los usuarios poder ahorrar tiempos de desplazamiento.

Cabe resaltar según información compartida por parte de Diario Financiero, que hoy existe cierta tensión entre el gobierno de Chile mediante el MOP, y la empresa constructora china, CRCC, que ahora considera al proyecto como “inviable”, e intensificándose conflicto debido a la imposición de multas dirigidas a compañía asiática por “deficiencias en la mantención de la vía, retrasos administrativos y fallas operativas en un tramo cercano a los 200 kilómetros” de la Ruta 5.

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE OFRECE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN