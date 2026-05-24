La industria aérea se prepara para un cambio histórico con la construcción de un gigantesco terminal que promete convertirse en el aeropuerto más grande del planeta en los próximos años. Este ambicioso proyecto busca transformar el transporte internacional y reforzar el crecimiento turístico y económico de una de las regiones más importantes de Medio Oriente. Con una capacidad proyectada para movilizar a millones de viajeros cada año, la obra ya genera expectativa por sus dimensiones, infraestructura moderna y espacios comerciales de lujo. Además, contará con tecnología avanzada y servicios exclusivos pensados para mejorar completamente la experiencia de viaje. Descubre dónde se construye este impresionante aeropuerto, cuántas personas podrá recibir y cuáles son actualmente los terminales aéreos más grandes del mundo.

¿CUÁL SERÁ EL AEROPUERTO MÁS GRANDE DEL MUNDO Y DÓNDE SE CONSTRUIRÁ?

El proyecto que busca coronarse como el líder de la aviación mundial se denomina Aeropuerto Internacional Rey Salman. Su construcción se está llevando a cabo en Riad, la capital de Arabia Saudita, como parte de una estrategia para convertir a dicha ciudad en una de las diez economías urbanas más potentes del planeta.

El diseño corre a cargo del prestigioso gabinete británico Foster + Partners, mientras que la ejecución técnica es responsabilidad de la firma Mace.

Este terminal no solo será un punto de tránsito, sino un motor de desarrollo que proyecta generar alrededor de 150,000 empleos en la zona.

¿CUÁLES SON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA CAPACIDAD QUE TENDRÁ EL TERMINAL?

Según informa el diario Clarín, la magnitud de este aeropuerto se refleja en cifras que parecen sacadas de la ciencia ficción:

Superficie total: Se extenderá sobre un terreno de 57 kilómetros cuadrados.

Se extenderá sobre un terreno de 57 kilómetros cuadrados. Pistas de aterrizaje: Contará con media docena de pistas gigantescas operando simultáneamente.

Contará con media docena de pistas gigantescas operando simultáneamente. Área de servicios: Aproximadamente 12 kilómetros cuadrados se han reservado para una oferta diversa de locales comerciales, establecimientos gastronómicos y estancias de relajación.

Aproximadamente 12 kilómetros cuadrados se han reservado para una oferta diversa de locales comerciales, establecimientos gastronómicos y estancias de relajación. Flujo de viajeros: Al inaugurarse en 2030, podrá gestionar 120 millones de usuarios al año, pero su visión a largo plazo para 2050 apunta a recibir hasta 185 millones de pasajeros anuales.

¿QUÉ AEROPUERTOS LIDERAN EL TRÁFICO GLOBAL EN LA ACTUALIDAD?

Antes de que el Rey Salman tome el mando, el panorama de la aviación está encabezado por terminales que mueven volúmenes masivos de personas cada año. Según informa el diario AS, estos son los complejos más transitados hoy en día:

Hartsfield-Jackson (EE. UU.): Situado en Atlanta, es el líder actual con un movimiento de 93,70 millones de pasajeros. Dallas-Fort Worth (EE. UU.): El gigante de Texas que cuenta con cinco terminales y atiende a 73,36 millones de viajeros. Aeropuerto de Denver (EE. UU.): Destaca por ser el más extenso de Estados Unidos en superficie y recibe a 69,29 millones de personas. O’Hare (EE. UU.): El núcleo estratégico de United Airlines en Chicago, con un flujo de 68,34 millones de usuarios. Aeropuerto de Dubái (EAU): La base de Emirates en el Medio Oriente, que registra 66,07 millones de pasajeros. LAX (EE. UU.): El icónico terminal de Los Ángeles, referente en pasajeros que inician o terminan su trayecto allí, con 65,92 millones. Aeropuerto de Estambul (Turquía): El principal nodo de conexión en la parte europea de la ciudad, con 64,20 millones de viajeros. Londres-Heathrow (Reino Unido): El punto con más conexiones en el continente europeo, movilizando a 61,60 millones. París-Charles de Gaulle (Francia): También llamado Roissy, es el centro de la aviación gala con 57,47 millones de pasajeros. Indira Gandhi (India): La puerta de entrada principal a Delhi, con un tráfico de 57,29 millones de personas.

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