El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese contexto, recientemente ha cobrado notoriedad un récord que continúa imbatible hasta la actualidad: la operación del tren de carga más largo del planeta, con una impresionante longitud de 7,3 kilómetros. Por ello, este avance constituye un hito en la ingeniería en Oceanía y marca un cambio importante en la manera de concebir el transporte de cargas pesadas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUE LUGAR SE ENCUENTRA EL TREN MÁS LARGO DEL MUNDO?

De acuerdo con la plataforma Vistazo, desde el pasado 21 de junio de 2001, Australia mantiene el récord del tren de carga más largo del mundo, la cual fue operado por BHP Iron Ore. Este convoy, de modelo General Electric AC6000CW, alcanzó una longitud de 7,3 kilómetros, estuvo conformado por 682 vagones y ocho locomotoras, y recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi hasta el puerto de Port Hedland, estableciendo un récord que, hasta la fecha, continúa vigente.

Asimismo, uno de los aspectos más sorprendentes de esta hazaña fue que el tren, con un peso cercano a las 100 000 toneladas y equipado con 5 648 ruedas, fue operado por un solo maquinista desde una única cabina de mando. No obstante, esta locomotora fue diseñada para evaluar la capacidad de transportar grandes volúmenes de carga en la industria minera, lo cual otra no ha logrado superar esta marca que estableció.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.