Hace 25 años, cientos de antiguos trenes del metro desaparecieron de las calles de una de las ciudades más conocidas de Estados Unidos para terminar en un lugar inesperado, lejos de las estaciones que alguna vez transitaron. Lo que ocurrió con estas unidades ferroviarias llamó la atención por tratarse de una iniciativa poco habitual, que buscaba darles un nuevo uso después de décadas de servicio. Con el paso del tiempo, aquella decisión comenzó a mostrar resultados que despertaron el interés de especialistas y del público. Hoy, estas estructuras forman parte de un proyecto que ha cambiado las condiciones de una zona del océano Atlántico y continúa creciendo. Descubre qué ocurrió con aquellos vagones y por qué terminaron bajo el agua.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS TRENES HUNDIDOS HACE 25 AÑOS?

Los vagones están frente a las costas de Delaware, en Estados Unidos, donde forman parte del arrecife artificial Redbird Reef, ubicado en el Atlántico.

El proyecto comenzó en agosto de 2001, cuando los primeros 20 trenes de la serie Redbird fueron trasladados en barco desde Nueva York y hundidos a unos 24 metros de profundidad. Estas unidades habían transportado pasajeros desde la década de 1960 y fueron retiradas del servicio tras varias décadas de funcionamiento.

Durante los años siguientes se incorporaron casi 700 vagones adicionales, hasta alcanzar las 714 unidades. Antes de sumergirlos, se retiraron sus asientos, ventanas, puertas, grasas y otros componentes que podían perjudicar el ecosistema marino. No obstante, la iniciativa recibió cuestionamientos por la presencia de amianto en algunos trenes, según informa Radio Mitre.

¿QUÉ ESPECIES MARINAS ENCONTRARON UN NUEVO HÁBITAT ENTRE LOS VAGONES?

Con el paso del tiempo, las estructuras comenzaron a ofrecer superficies para que diferentes organismos se instalaran. Según el Departamento de Recursos Naturales de Delaware, los mejillones, las esponjas y otras formas de vida marina se adhieren a los vagones y favorecen la llegada de peces que encuentran alimento y protección entre sus espacios.

Uno de los hallazgos más llamativos ocurrió en 2008. Una medición realizada en el arrecife detectó 400 veces más alimento marino por unidad de superficie que en los fondos arenosos cercanos. Este resultado fue comunicado por Jeff Tinsman, responsable del programa, y permitió conocer el impacto que estaban teniendo las estructuras en el entorno submarino.

¿QUÉ OTROS ELEMENTOS FORMAN PARTE DEL ARRECIFE ARTIFICIAL?

Los trenes no son los únicos vehículos que terminaron bajo el agua como parte de esta iniciativa. El arrecife también recibió 86 tanques y vehículos militares, ocho remolcadores, dos barcazas y otras embarcaciones que habían quedado fuera de servicio.

La expansión continuó en julio de 2024, cuando las autoridades anunciaron el hundimiento de otros dos barcos. De esta manera, el espacio siguió incorporando estructuras que pueden servir como superficies para la vida marina.

Actualmente, el Redbird Reef también es utilizado para actividades de pesca recreativa y buceo. Así, además de funcionar como refugio para numerosas especies del océano Atlántico, se convirtió en un lugar de interés para quienes visitan la zona y buscan realizar actividades en sus aguas.

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