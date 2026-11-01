En qué parte del mundo se encuentran los mas de 700 trenes que hace 25 años se hundieron en el mar y hoy sirven de refugio para cientos de peces | Foto: Imagen generada con IA
En qué parte del mundo se encuentran los mas de 700 trenes que hace 25 años se hundieron en el mar y hoy sirven de refugio para cientos de peces | Foto: Imagen generada con IA
Por Redacción EC

Hace 25 años, cientos de antiguos trenes del metro desaparecieron de las calles de una de las ciudades más conocidas de Estados Unidos para terminar en un lugar inesperado, lejos de las estaciones que alguna vez transitaron. Lo que ocurrió con estas unidades ferroviarias llamó la atención por tratarse de una iniciativa poco habitual, que buscaba darles un nuevo uso después de décadas de servicio. Con el paso del tiempo, aquella decisión comenzó a mostrar resultados que despertaron el interés de especialistas y del público. Hoy, estas estructuras forman parte de un proyecto que ha cambiado las condiciones de una zona del océano Atlántico y continúa creciendo. Descubre qué ocurrió con aquellos vagones y por qué terminaron bajo el agua.

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