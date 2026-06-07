Resumen

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La Muralla China Andina fue inaugurada en junio de 2026 y busca convertirse en uno de los nuevos íconos turísticos del sur del Perú. Foto | Andina
La Muralla China Andina fue inaugurada en junio de 2026 y busca convertirse en uno de los nuevos íconos turísticos del sur del Perú. Foto | Andina
Por Redacción EC

La región Apurímac acaba de sumar un nuevo atractivo a su creciente oferta turística. Se trata de la denominada “Muralla China Andina”, una moderna infraestructura construida sobre uno de los paisajes más impresionantes de los Andes peruanos. El proyecto fue inaugurado en junio de 2026 y ha despertado gran interés entre viajeros y amantes de la fotografía por su singular diseño inspirado en la famosa fortificación asiática.