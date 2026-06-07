La región Apurímac acaba de sumar un nuevo atractivo a su creciente oferta turística. Se trata de la denominada “Muralla China Andina”, una moderna infraestructura construida sobre uno de los paisajes más impresionantes de los Andes peruanos. El proyecto fue inaugurado en junio de 2026 y ha despertado gran interés entre viajeros y amantes de la fotografía por su singular diseño inspirado en la famosa fortificación asiática.

¿Dónde se encuentra la Muralla China Andina?

La nueva atracción está ubicada en el mirador turístico del Cañón del Apurímac, en la región de Apurímac. Desde este punto privilegiado se puede contemplar uno de los cañones más profundos del planeta, además de obtener vistas panorámicas del nevado Salkantay, una de las montañas más emblemáticas del sur peruano.

La infraestructura incluye largos muros decorativos que evocan a la Gran Muralla China, así como arcos ornamentales, esculturas de cóndores, zonas de descanso y espacios destinados para campamentos. El proyecto demandó una inversión aproximada de 15 millones de soles y busca impulsar el turismo en una zona estratégica que conecta con importantes destinos arqueológicos.

Un mirador privilegiado rumbo a Choquequirao

Uno de los aspectos más destacados de la Muralla China Andina es su cercanía a Choquequirao, considerada por muchos especialistas como la “hermana sagrada” de Machu Picchu. El mirador forma parte de una de las rutas de acceso hacia esta ciudadela inca, lo que aumenta significativamente su atractivo para turistas nacionales y extranjeros.

Además de ofrecer una experiencia paisajística única, el lugar ha sido diseñado para convertirse en un espacio de contemplación y turismo de naturaleza. Las autoridades regionales estiman que podría atraer a más de un millón de visitantes cada año, impulsando la economía local y fortaleciendo la imagen de Apurímac como destino emergente en el circuito turístico peruano.

¿Cómo llegar a la Muralla China Andina?

La forma más común de llegar es viajando primero a la ciudad de Abancay, principal puerta de ingreso a la región. Desde allí se puede tomar transporte terrestre hacia las zonas cercanas al Cañón del Apurímac, siguiendo las rutas que conectan con el corredor turístico de Choquequirao. Dependiendo del punto de partida, el viaje puede combinar tramos por carretera y recorridos cortos a pie para acceder a los mejores miradores de la zona.

Quienes planeen visitar este nuevo atractivo deben considerar que se encuentra en una zona andina de gran altitud, por lo que es recomendable aclimatarse previamente, llevar ropa para cambios bruscos de temperatura y reservar tiempo suficiente para disfrutar de los paisajes. Con su combinación de arquitectura inspirada en Asia y escenarios naturales propios de los Andes peruanos, la Muralla China Andina se perfila como una de las novedades turísticas más comentadas del 2026.

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